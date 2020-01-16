引發大陸武漢肺炎疫情的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情狀況仍不明，近日泰國、日本接連出現陸籍的境外移入確診病例，台灣兩名防疫專家赴武漢訪視後，今天對外說明指出，大陸確診的41名個案中，其中3成，共13人並沒有華南海鮮市場暴露史，雙方在會議上共同定調：「該病會人傳人」，至於感染源仍然不明，疾管署也宣布，即日起提升武漢旅遊疫情建議至第二級警示（Alert）。

引發大陸武漢肺炎疫情的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV），因傳染途徑、規模都不明朗，我疾管署1月6日去函陸方，要求派員前往訪視，陸方於1月11日應允後，疾管署兩名專家「傳染病防治醫療網指揮官」莊銀清、「疾管署防疫醫師」洪敏南，立刻於1月12日晚間抵達武漢，經連續4天訪查，昨晚返台，今天召開記者會對外說明。

洪敏南表示，到了武漢第二天的正式專家會議上，共有台、港、澳以及陸方代表共同開會，首要任務就是釐清人傳人的可能性，陸方會上表示，目前41名確診案例中，其中有兩起家庭群聚事件，分別是夫妻檔、另一起父親、兒子、姪子。

洪敏南表示，夫妻檔中其丈夫在華南海鮮市場工作，妻子沒有市場暴露史卻也確診，證實家庭內傳染可能性，雖然不排除共同接觸到同一個動物，但人傳人可能性大增。另一起父子姪兒則是三人都在海鮮市場工作，因發病日都在兩天內，加上都有市場暴露史，因此較難判定是否為人傳人。

此外，41名確診個案中，有13人都沒有海鮮市場暴露史，疾管署副署長莊人祥表示，陸方仍不清楚這13人的感染源，可能是被其他病人感染，但也不能排除在華南海鮮市場的暴露源有在其他地方出現。

目前全球包括香港、澳門、台灣、新加坡、泰國、南韓以及日本等，共有7地通報出現疑似病例或有確診，其中泰國、日本確診病例皆為中國大陸籍，兩名感染者稱，沒有前往華南海鮮批發市場。

莊銀清則指出，接獲任務後前往武漢進行流行病學調查，「可以感受人傳人這件事幾乎定調」，而目前陸方對於重症者治療經驗，為盡量不要插管，而以高流量氧氣，以避免插管可能導致氣胸或是更多的併發症。

莊銀清表示，從臨床觀察來看，目前6名重症者，幾乎都有潛在慢性疾病、或次肥胖者，至於陸方對重症定義為：呼吸衰竭、需要用呼吸器、發生休克、有多重器官衰竭合併肝、腎臟衰竭等，從這些個案來看，病程比ＳＡＲＳ緩慢。至於潛伏期14天內是否有傳染力仍然不明。

而為因應春運在即，莊銀清也表示，陸方已經明文禁止被列為和患者密切接觸者763皆不能離開武漢。根據武漢資料顯示，目前確診病例共41例，7例出院、重症數6例，死亡1例。其餘患者病情穩定，均在武漢市醫療機構接受隔離治療。

(中時 )