一名網友在臉書「爆廢公社」發文「我朋友，非常勇敢」，釣到「藍環章魚」覺得可愛就用手去摸，直呼朋友「沒被毒死真命大」。

一名男子不知是藍環章魚有劇毒，伸手模了一下，還好命大沒事。（圖／翻攝自報廢公社）

一隻藍環章魚可瞬間毒死20名成年人。（圖／翻攝自報廢公社）

維基百科記載，藍圈章魚（屬名：Hapalochlaena；blue-ringed octopus；leopard-striped octopus），又稱「藍環章魚」、「豹紋章魚」、「豹紋蛸」，是一種生活在太平洋西岸，分布從日本到澳洲都有的章魚，共有3個現生種及1個未確定物種，是世上毒性最強的動物之一。

據了解，藍環章魚攻擊人之前，會散出發藍色圓圈警，牙齒相當銳利，可以直接咬穿潛水衣，事實上，牠的毒性並非來自於本身，而是寄居在嘴巴周圍的細菌，主要分部在太平洋西岸，在台灣東北角的岩岸地帶都可以發現牠的蹤跡，毒性非常強，一隻小小章魚瞬間可以讓20個成年人死亡，毒性比蛇毒還強。

原PO得知朋友摸了藍環章魚後，為他捏了把冷汗說：「這種狀況，沒毒死叫命大，毒死了叫達爾文演化論！」，還好朋友命大沒被咬，事後去醫院抽血檢查無事，章魚也放生了。」。網友看到貼文紛紛留言：「這個小傢伙那麼毒~ 我今天才知道.....」、「完全沒得救的毒不要這樣玩...可以教育不知道這章魚有多毒的廣大民眾，但是千萬不要用這種方式！」。「熱愛海洋活動（或其他興趣）本來就該需要對那領域的人事時地物有一定了解。」。

男子表示還好沒抓，否則後果不堪設想。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO的「命大」朋友看到貼文也回應表示：「一開始並不知道這章魚有毒『小弟學識淺薄！沒看過聽過這種藍環章魚，當下只覺得牠可愛只輕輕觸碰，原本要拿來當餌，看牠可愛就算了，如果那天有抓就不好說了！』」。

(中時電子報)