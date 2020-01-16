杏輝（1734)醫藥集團宣布，子公司杏輝天力已於2020年1月初與日本旭合同株式會社正式簽訂經銷合約，授權旭合同公司獨家經銷專利醒腦因子杏補宜R核桃(月太）粉(ProtygoldR)，全力拓展日本保健食品市場。

高齡化趨勢席捲全球，尤其日本是全球老年人口所占比率最高之國家，因此防止記憶力衰退或健腦產品備受關注，大腦健康原料市場也隨之蓬勃發展。日本旭合同株式會社從1966年成立至今，從製造醫藥瓶器開始拓展到OEM加工製造及保健食品原料販售，該集團的公司據點除日本外，遍及韓國及美國。天力期望藉由該集團多元化商務模式，攜手進攻日本食品市場。

杏輝天力公司首創專利醒腦因子杏補宜R核桃（月太）粉(ProtygoldR)於2019年初登板，以新人之姿於各大國際展會展露頭角。6月在上海世界製藥原料中國展(CPHI)榮獲2019中國植物提取物產品創新獎，陸續又取得中國國家知識產權局授權製程專利，健腦功效研發成果分別刊登在國際期刊Chemistry Central Journal、Nature Product Communications及The Royal Society of Chemistry上，碩果累累。

杏補宜R核桃（月太）粉(ProtygoldR)是繼傳統DHA及腦磷脂後最新研發成功的健腦成分，最大特色是能幫助腦神經生長發育，相對DHA及腦磷脂有更優異表現。

杏輝表示，杏輝天力公司的天然植提原料皆為自行開發，從農場種植、採收到提取均以科學化方式進行管控，除了可以溯源外，還能管控原料品質，以確保每批原料具有一致性，讓消費者可以安心使用。除品質外，杏輝天力以科學數據證實每項功效訴求，從細胞實驗、動物實驗到人體實驗，精確達到安全與有效性。也因此杏輝天力屢屢榮獲國際廠商信賴，繼管花肉蓯蓉原料後，核桃（月太）粉也與日本商社共同合作，為進軍國際市場奠定佳績，預期未來將可開出亮眼成績單。

(工商 )