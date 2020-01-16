農曆春節即將到來，買彩券、玩刮刮樂討個新春好兆頭，已成為年節親友團聚時的必備活動，公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金之外，幾乎40％的收入都用於做公益，桃園市長鄭文燦16日赴投注站為經銷商加油，順便買彩券、討個新春好兆頭。

公益彩券投注站過年期間不打烊，桃園市長鄭文燦今16日特別前往桃園市中壢區「福得彩券行」為彩券經銷商夥伴們加油打氣並加強宣導春節安全維護工作。

鄭文燦表示，公益彩券盈餘是地方政府推動社會福利重要的經費來源之一，他更呼籲民眾把握春節彩券加碼的好機會，一起買彩券、做公益，不但有機會中獎，還能幫助許多弱勢族群。鄭文燦也自掏腰包買彩券，以實際行動力挺公益。

「福得彩券行」是1月6日開出今彩539頭獎600萬元的投注站，因此，今日現場也準備150份「大樂透」紅包與開運金發送給排隊民眾沾沾喜氣，要和街坊鄰居分享新年好運氣。 台灣彩券公司總經理蔡國基表示，每賣出一張彩券，有8％到10％是彩券經銷商的銷售佣金，這些彩券經銷商都是身心障礙者、原住民或單親低收入戶等弱勢族群，目前全國共有42,458位經銷商因公益彩券的發行而獲得工作機會，擁有一份穩定的收入、支撐家庭生計。

蔡國基說，民眾花小錢買一張公益彩券，除有機會幫助自己圓夢外，也能幫助弱勢族群。公益彩券銷售收入除有60％支應中獎彩金之外，幾乎40%的收入都用於做公益，而且從台彩公司接手發行公益彩券以來累積至108年11月底為政府創造的公益彩券盈餘已達3,368億元，作為補助各縣市政府社會福利支出、國民年金及全民健保，全民皆因公益彩券發行而受惠。

此外，台彩公司的母企業中國信託為落實「公益」使命，從第4屆起每年提供27億元回饋金，累積10年將提供270億元予政府，厚植社福經費，照顧更多弱勢族群。

(工商 )