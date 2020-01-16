新竹市議會議長許修睿（右）16日捐贈10萬元認桌，要讓寒士尾牙如期上菜。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

新竹市議會議長許修睿（右）16日捐贈10萬元認桌，要讓寒士尾牙如期上菜。（新竹市議會提供／陳育賢新竹傳真）

大選激情已過，「關愛眼神」要回歸到弱勢團體身上了！人安基金會新竹平站多年來在年節都會舉辦寒士吃飽30愛心尾牙宴」，今年卻因選舉失焦而募款不順利，新竹市議會議長許修睿16日立即捐贈10萬元認桌，要讓寒士尾牙如期上菜。

人安基金會新竹平安站依往年舊例，將於1月19日辦理「第30屆寒士吃飽30愛心尾牙」，但距離寒士尾牙辦理日只剩不到3天，經費還沒到位，讓平安站大為憂心。

長期支持公益不遺餘力的議長許修睿表示，目前社會上仍有很多族群無法得到充分照顧，尤其在醫療方面，許多街友不但沒有健保卡也沒有身分證，不但無法就醫，小病拖成大病，甚至丟了性命。

所以在醫療這部分也希望將來的新科立委鄭正鈐能夠多多幫忙，讓這些甘苦人也有就醫的權利。

鄭正鈐也表示，大家都知道議長許修睿長期在幫助弱勢族群，承諾將來也會追隨許修睿，在立法院為弱勢族群發聲，也希望類似活動能喚起台灣各界愛心人士多多幫助這些甘苦人，讓社會更溫馨祥和。

許修睿與鄭正鈐今天親自到新竹平安站擔任人安愛心大使，捐贈自己準備的「春節年菜包，包括佛跳牆、黃金雞、豬肋排、干貝櫻花蝦米糕等，替平安站加菜，使餐食更為豐盛，並當場捐出10萬元認桌，讓19日的寒士尾牙能夠如期上菜，幫助清寒弱勢族群可以在過年前有頓溫馨團圓飯。

平安站指出，由人安、創世、華山策略聯盟辦理的「寒士吃飽30」愛心尾牙，將邁入第30年，19日當天預計邀請寒士、街友、社會邊緣人、獨居長輩及待拉單媽等弱勢家庭約1400人參與，共辦理140桌，目前仍需各界相助，盼「企業5000來認桌，你我500捐紅包」助寒士尾牙順利舉辦。愛心專線：(03)527-8767林站長。

(中時 )