日本豐田汽車周四宣布投資Joby Aviation達3.94億美元，成為這家美國飛行計程車新創公司C輪籌資的最大投資人。

豐田曾參與前一輪、在2018年完成的籌資回合，協助Joby募得1億美元，此次的C輪籌資回合在豐田的助陣下，Joby Aviation募得5.9億美元，使總籌資金額達到7.2億美元，顯見豐田對該新創公司的重視與肯定。豐田副社長友山茂樹亦將加入Joby董事會。

豐田計畫與Joby共同設計打造一組垂直起降（VTOL）飛行機隊投入約車服務。Joby最近才宣布與優步達成合作協議，優步計畫在2023年推出城市空中計程車服務，而Joby將是飛行車供應商之一。目前尚不清楚豐田是否將透過Joby切入優步的計畫。

不像其他正在開發電動VTOL飛機的數十家公司，Joby向來對自家的開發項目保密到家。不過在豐田這次的公告中，Joby決定釋出一些產品細節和圖像。

Joby開發的全電動飛行器擁有6個旋翼，包括駕駛在內共提供5個座位，可以像直升機一樣垂直起降，並使用傾轉旋翼往前飛行，發行速度最高可達每小時200英里，單次充電可飛行150英里，而且比傳統飛機安靜100倍。

(時報資訊)