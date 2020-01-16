去年國慶連假期間，接連發生2名外送員車禍身亡事故，引發外界對外送員安全的重視，勞動部日前預告修正「職業安全衛生設施規則」，新增食品外送業者應置備安全帽、反光標示、緊急用連絡通訊設備等，也要求業者應評估交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素分派工作，並明定非僱傭關係也應納入該規則，違反可依職安法最高處30萬元，今天通過法規會，預計年後就可以公告。

職安署職業安全組組長李文進表示，法規會今天通過後，做了些許文字上的修正，並沒有太大變動，但最快要等到過完年後才會公告。目前規劃3月時要針對外送平台專案檢查。

有法律學者表示，目前指引沒有法源的依據，勞動部為了讓發出去的指引合法化，選擇用這樣的方法，「有討論過沒有問題」。但他說，承攬也僅適用於安全衛生的方面，雖然日前職安署認定多家業者與外送員應屬僱傭關係，但業者仍不願意遵守，如日前有平台業者修改契約內容，就是為了逃避僱傭關係。

該名法律學者說，目前勞基法僅適用於僱傭關係，如果不是僱傭關係就什麼保障也沒有，期待未來能夠有部分適用勞基法的模式，「這也是世界比較新的趨勢」。

(中時 )