台鐵內灣車站和日本若櫻鐵道若櫻站都是鐵路終點站，有相似的歷史人文風情，16日在內灣轉車盤廣場締結姊妹車站，在台鐵局主秘朱來順及橫山鄉地方入士見證下，由竹東站站長林景興和若櫻鐵道社長矢部康樹簽署締結書，場面熱鬧。
矢部康樹致詞表示，若櫻線為1930年開通，全長19.2公里共有9站，除載客外亦提供運送木材等服務，沿線有23個鐵道相關設施被登錄為「有形觀光財」。
他說明若櫻站內有許多設備保留開通當時樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施，深具開通時的歷史風情。他稱讚內灣風光明媚，客家美食很好吃，相信日本朋友會喜歡。
台鐵局主秘朱來順指出，建於1951年的內灣車站是內灣線終點站，早年以載送林木及煤礦等貨物並兼辦載客服務，近年發展為觀光型車站，與日本若櫻站有相似的歷史人文風情，透過外交部牽線締結為姐妹車站，未來將加強交流，希望能為台日雙方帶來活絡的觀光人潮。
副縣長陳見賢說，內灣車站與日本若櫻鐵道若櫻站都有轉車盤、終點站、老街、櫻花、復古味等相似元素，締結為姊妹車站後一定要加強交流。
若櫻町觀光協會會長太田義人、若櫻鐵道社長矢部康樹、台鐵局主秘朱來順、副縣長陳見賢及竹東站站長林景興一起啟動轉車盤，相約未來將透過票券交換、學生及居民互訪等作法，擴大宣傳效果，帶動雙邊的觀光繁榮。
(中時 )
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