若櫻町觀光協會會長太田義人（左起）、若櫻鐵道社長矢部康樹、台鐵局主秘朱來順、副縣長陳見賢及竹東站站長林景興啟動內灣站和日本若櫻站締結為姊妹車站。（羅浚濱攝）

內灣站和日本若櫻站締結為姊妹車站〈台鐵局主秘朱來順（左三）及副縣長陳見賢（左二）等人希望能為台日雙方帶來活絡的觀光人潮。（羅浚濱攝）

內灣站和日本若櫻締結姊妹車站，內灣有濃濃的客家風情。（羅浚濱攝）

內灣站和日本若櫻締結姊妹車站，橫山鄉地方入士共襄盛舉，場面熱鬧。（羅浚濱攝）

台鐵內灣車站和日本若櫻鐵道若櫻站都是鐵路終點站，有相似的歷史人文風情，16日在內灣轉車盤廣場締結姊妹車站，在台鐵局主秘朱來順及橫山鄉地方入士見證下，由竹東站站長林景興和若櫻鐵道社長矢部康樹簽署締結書，場面熱鬧。

矢部康樹致詞表示，若櫻線為1930年開通，全長19.2公里共有9站，除載客外亦提供運送木材等服務，沿線有23個鐵道相關設施被登錄為「有形觀光財」。

他說明若櫻站內有許多設備保留開通當時樣貌，周遭古老街道氛圍及原始車站建物、手動式轉車台、流雪溝、供水塔等設施，深具開通時的歷史風情。他稱讚內灣風光明媚，客家美食很好吃，相信日本朋友會喜歡。

台鐵局主秘朱來順指出，建於1951年的內灣車站是內灣線終點站，早年以載送林木及煤礦等貨物並兼辦載客服務，近年發展為觀光型車站，與日本若櫻站有相似的歷史人文風情，透過外交部牽線締結為姐妹車站，未來將加強交流，希望能為台日雙方帶來活絡的觀光人潮。

副縣長陳見賢說，內灣車站與日本若櫻鐵道若櫻站都有轉車盤、終點站、老街、櫻花、復古味等相似元素，締結為姊妹車站後一定要加強交流。

若櫻町觀光協會會長太田義人、若櫻鐵道社長矢部康樹、台鐵局主秘朱來順、副縣長陳見賢及竹東站站長林景興一起啟動轉車盤，相約未來將透過票券交換、學生及居民互訪等作法，擴大宣傳效果，帶動雙邊的觀光繁榮。

(中時 )