再過幾天就要過年了，迎接農曆新年，有哪些星座財運最旺，可望升官發財？星座專家表示，有3個星座過完年會走大運，不但有機會升遷，錢也會變多。

中華民國星相學會副理事長小孟老師在臉書上指出，今年的第一波水星逆行從2月17日開始，建議做任何重大決定一定要三思而後行，下列3星座若能妥善處理合約問題及突發情況，過完年後，財運會大爆發。

第3名【雙魚座】

雙魚座年後職場表現突出，可能獲得貴人賞識，好好發揮專業能力，有被重用的機會，事業成就更上一層樓，不但業績提升，財運也會跟著攀升。

第2名【魔羯座】

魔羯座大多在老闆眼中是有實力、值得信任的人，年後耕耘有成、小有偏財，可以留意一些好標的物投資，可能大旺。

第1名【金牛座】

年後實力漸漸被大家認同，金牛的選擇權變多，可以多發揮一些你很在行的事，若能維持信用，完成重要任務，財運也會積少成多，可能抽到大獎，只要不亂揮霍，就能看到一定的成果。

(中時電子報)