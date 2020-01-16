據證交所最新公告，福懋科（8131）董事南亞科（2408）、欣陸（3703）董事維達開發、台橡（2103）董事漢德建設、彩晶（6116）董事華新（1605）以及華票（2820）大股東寶佳資產，去年12月均於集中市場大敲持股1～5萬張以上，各買進57,489張、4萬張、32,000張、21,000張及15,591張。

去年12月台股表現不俗，加權指數上漲507點，漲幅達4.42％，於年底指數收上歷年新曆年封關最高，全年上漲23.33％，但仍有許多個股股價不漲反跌，或漲幅相對落後許多，在股價估值偏低，投資價值浮現，各公司董事或大股東紛紛逢人加碼自家股票。

除了上述5家公司獲得董事、大股東加碼逾1萬張之外，此外，還有全銓、大國鋼、東和鋼鐵、泰山、南港、彩晶、農林、台新金、太極、中石化及順達等董事及大股東，均在去年12月買進自家股票在1,000張以上至1萬張之間，全銓法人董事長宏育管顧及大國鋼法人董事長大成鋼，均於12月買進逾9,000張持股。

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