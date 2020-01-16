75歲的萬家香醬油、58歲的良機水塔，前者台灣市占約3成，後者市占約8成，都是台灣第一品牌，伴隨台灣人的日常生活；一樁太陽能生意，卻把兩家公司的第3代「湊」在一起。

良機企業總裁特助張晏魁（創辦人張廣博長子張恆欽之子）帶我們爬上良機桃園廠的屋頂，遍布整齊畫一的太陽能板，整廠逾萬坪的屋頂鋪設面積高達6000多坪，片片認真吸收著日照，轉化成電力賣回台電。萬家香3代吳如宇指著太陽能板說：「換算年投報率約4%~5%，不只每年可從台電收到1000萬元的躉售費；屋頂有了太陽能板遮蔽，夏季可讓廠房內降溫3~4度，整年省下數百萬元的電費。」

看好新市場 投入家族基金

前些年政府為了發展再生能源，經濟部能源局制定《再生能源固定收購電價制度》，提供了固定的收購費率和保證收購20年太陽能設備生產的電力，讓不少國內外基金、壽險業、科技業等紛紛投入太陽能電力事業，賺取穩定投報，萬家香用家族基金成立的首美能源也因看好此商機，投入該產業。

首美能源的負責人是吳如宇，萬家香的董事長是吳仁春，吳如宇要叫吳仁春伯伯。醬油事業多是由吳仁春這一房負責。吳如宇、吳如森（吳如宇兄）、吳如洋（萬家香副總）等一些家族3代，則負責處理家族基金的投資事業。

哈佛大學資管系畢業的吳如宇，是早年惠普在台初設研發中心時的第一批系統工程師，這也是他的第一份工作；4、5年後他轉戰美國一家製藥公司擔任工程師，直到2013年才回到家族企業。

吳如宇表示，過去家族對於投資持保守態度，許多資產沒有活用，直到第3代陸續在金融業、資訊業和各領域累積經驗，大膽向叔伯們建言應用部分基金多面向投資；起初因考量在美國有工廠，加上許多3代都赴美留學，建議趁金融海嘯低點時進場，投資美國的收益型不動產投資開發，至今皆獲利出場。

7年前，日本311福島核災，日本政府從核能轉向再生能源，鼓勵太陽能綠電，也保證收購價格，萬家香3代們嗅到商機，因起步早、算過投報率超過10%，因此召開家族會議募資3億元，成立「恆利能源（W energy）」赴日本南九州投資地面型太陽能電站。

吳如宇坦言，剛開始要做太陽能投資時，長輩們大力反對，理由是「太陽能股價掉得亂七八糟，怎麼能去投資太陽能？」經由一番解釋後，長輩們才搞懂並非投資太陽能設備，而是投資「發電生意」，客戶就是日本的電力公司。因管理績效佳，泰國一家上市公司也來當股東，統計到2019年包含出售電站與電費的收入，營收已逾3億元，目前已不再擴張。

(中時電子報)