頭份市農會為慶祝農民節，16日上午舉辦踩街活動，由民眾扮成賣雜細的貨郎。〔謝明俊攝〕

頭份市農會為慶祝農民節，16日上午舉辦踩街活動，頭份市長羅雪珠〔前中〕及立委徐志榮都到場參加。〔謝明俊攝〕

頭份市農會為慶祝農民節，並舉辦桶柑大賽，由評審一一仔細試吃評鑑。〔謝明俊攝〕

桶柑大賽結果由果農張秋英拿到特等獎。〔謝明俊攝〕

為慶祝今年農民節，頭份市農會在16日上午，以老鼠愛大米為主題，舉辦踩街活動，並舉行2020年頭份桶柑大賽，除了以傳統賣雜細民俗活動來帶動現場氣氛，許多長輩也打扮成各式各樣丑角鬥弄現場圍觀民眾，包括連任成功的立委徐志榮、頭份市長羅雪珠都到場參與熱鬧活動，最後的壓軸戲是桶柑大賽，是由果農張秋英奪下特等殊榮。

政府選定每年農曆的立春日，當做是農民節，頭份市農會為慶祝今年的農民節，特別在16日上午舉辦農民節慶祝大會，並自義民廟出發舉行踩街活動，由許多長輩扮成各式各樣的丑角，以及傳統賣雜細等角色，頭份市長羅雪珠、新連任成功的立委徐志榮也跟隨在踩街隊伍裡，向來往的民眾致意。

由於頭份也是桶柑生產的重點地區，因此，頭份市農會也舉辦桶柑大賽，請來苗栗農改場及苗栗縣政府農業處人員擔任評審，針對果型外觀、糖度、及質地口感等項目進行評審，今年參賽的共有70位果農。據評審人員完成評審後表示，今年的桶柑因受天候少雨乾躁的影響，桶柑的甜度都有提升，品質和產量都比過去提高，所以今年是民眾吃桶柑的好時機。

桶柑大賽的結果，是由果農張秋英拿下特等獎，另外還有9位果農產品入圍頭等獎，評審結束後，立即頒發獎牌鼓勵果農。

(中時 )