世界各國推出的 5G 手機，由於成本上揚，初期都比僅支援 4G 的手機更貴一點，這一點會不會也發生在 5G iPhone 身上呢？瑞銀(USB)分析師預測，5G iPhone 的整體成本預計上漲 20%，但由於當前 iPhone 頂規價格已經很高，再加上蘋果期待可以快速增加手機在 5G 市場的佔有率等原因，蘋果預期不會大幅度調漲售價。

根據瑞銀分析師 Timothy Arcuri 以及 Munjal Shah 的最新預測，蘋果在下半年將會推出 4 款新 iPhone，主要規格如下：

1. 6.7 吋 OLED 螢幕款式：採用三攝相機，支援 3D 感測，搭配 6GB RAM

2. 6.1 吋 OLED 螢幕款式：採用三攝相機，支援 3D 感測，搭配 6GB RAM

3. 6.1 吋 OLED 螢幕款式：採用雙攝相機，搭配 4GB RAM

4. 5.4 吋 OLED 螢幕款式：採用雙攝相機，搭配 4GB RAM

在相機的規格上，瑞銀分析師的預測是跟先前天風國際證券分析師郭明錤的說法一致(四款，高階的兩款有三攝)，而搭載的 RAM 則是跟 2019 年 11 月份巴克萊分析師的預測一樣(最高階採用 6GB RAM)。做為參考，2019 年的 iPhone 11 系列，iPhone 11 搭配 3GB RAM，iPhone 11 Pro 以及 iPhone 11 Pro Max 則是搭配 4GB RAM。

瑞銀分析師指出，2020 年下半年推出的新iPhone，預計都將採用 5 奈米製程的 A14 處理器，對比 A13 Bionic 預計成本提高 10%，而預計在出貨量超過 1 億台之後，這個成本就將被攤平。整體上來說，分析師預估 2020 年 5G iPhone 成本比往年提高 20%，但是因為(1)當前高階 iPhone 價格已經很高；(2)蘋果期待 5G iPhone 能夠快速搶佔 5G 手機市占等兩大原因，蘋果不會大幅提高售價。關於5G iPhone售價不會大幅調漲這一點，瑞銀看法也跟先前天風國際分析師郭明錤的看法相同。

可以留意的是，兩者都是指出蘋果不會「大幅」調漲售價，換言之，應該仍舊會調漲，只是幅度沒有預期的那麼高(例如，完全反應成本)。回溯過往 iPhone 定價的歷史，價格天花板出現在 2018 年的 iPhone XS Max，512GB 款式來到 NT$52900 的水準(US$1499)，寫下史上最貴價格。以同樣匯率水準計算，先前巴克萊指出，因為 iPhone 價格持續下滑的趨勢與壓力，他們認為「將會對(發展)5G帶來更大的壓力」，因此預測認為 2020 年支援 5G 的 iPhone 在平均定價將會上揚至少 150 美金。如果 2020 年 5G iPhone 至少提價 150 美元，那麼最高規格、容量的 2020 年 5G iPhone 很可能衝破 NT$58000 的水準，逼近新台幣 6 萬大關。針對 5G iPhone 的價格水位，《PhoneArena》則預測最高規格的最低容量款式售價落在1049~1149美元區間(iPhone 11 Pro 64GB 款式定價是 999 美元、iPhone 11 Pro Max 64GB 則是 1099 美元)，也就是預計調漲 50 美元左右。

(中時電子報)