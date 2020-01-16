越南話題恐怖驚悚鉅片《鬼魅之家》，去年萬聖節在越南上映旋即造成轟動，突破越南恐怖片開票紀錄，首周票房更勝過好萊塢大片《黑魔女2》和《屍樂園：髒比雙拼》！《鬼魅之家》更成為越南首部入選釜山影展的恐怖片，可說是叫好又叫座。

《鬼魅之家》改編自越南知名歌謠，這歌謠在越南的知名程度，就如同〈虎姑婆〉或是〈妹妹揹著洋娃娃〉在台灣一樣，所有越南人都能朗朗上口。但就像〈妹妹揹著洋娃娃〉的歌詞，這歌謠的歌詞也是讓人「細思極恐」。導演引用經典歌謠加以改編，以「每個家族都有一個不能說的秘密…」開頭，將懸疑、詭異、越南習俗文化、恐怖的稻草人傳說…等元素融入片中，電影更有驚人的轉折劇情，到最後一刻才知曉真相，讓觀眾大呼過癮，更是台灣過年期間驚悚恐怖的另類選擇。

《鬼魅之家》氣氛恐怖。（水元素文化傳媒有限公司提供）

《鬼魅之家》描述因一場意外而昏迷住院的阿談，在經過半年治療返回家裡，卻發現他最親愛的堂妹小藍水元素文化傳媒有限公司不見蹤影。在追問之下，爸媽才透露：「小藍未婚懷孕，被玷汙的她讓整個家族蒙羞，阿公大發脾氣把小藍趕出門。」但大家的反應詭異，事件又充滿疑點，讓阿談不禁懷疑…。從這天起，那首怪異的童謠與恐怖的稻草人景象，便每晚在他腦海中纏繞，阿談彷彿又常看到堂妹的身影出現在家裡。於是他決定瞞著家人尋找她的下落，當卻發現驚人的秘密隱藏在家庭中。該片1月31日全台上映。

(中時 )