菲律賓塔爾（Taal）火山自本月12日進入了劇烈動盪的不安定時期，13日凌晨2時起演變為岩漿噴發的劇烈活動，由於台灣與菲律賓鄰近，許多國人擔憂火山灰雲是否會影響台灣，氣象局表示，未來風向預測顯示，火山噴發灰雲目前對我國沒有影響，請民眾放心。

根據菲律賓火山及地震研究所 （Philippine Institute of Volcanology and Seismology， PHIVOLCS）的資料顯示，12日至今菲律賓地震網共監測到566 個火山地震，包含 172 個有感地震，規模約在1.2至4.4間，其中昨(15)日5時到今日5時之間共有 103個火山地震，包含 14 個有感地震，規模在1.4至4.0間。

菲律賓火山及地震研究所表示，這些強烈的地震活動可能代表著有連續的岩漿正在注入塔爾火山體下方，這個現象可能導致未來的火山噴發。

據今（16）日上午8時真實色衛星影像顯示，早上6時17分與21分，塔爾火山噴發出深灰色的火山灰，高度各別是500與800公尺，這些火山灰雲目前飄向西南至西的方向。

中央氣象局表示，明（17）日菲律賓塔爾火山附近區域低層至中高層皆為西北風至北風，風速約為5至10公尺／秒，研判若該火山未來48小時噴出的火山灰應向東南或南移動，未來72小時噴發的火山灰將向呂宋島南側群島、南海及中南半島移動。

氣象局彙整相關資料與初步研判，塔爾火山距台灣約1250公里，因風向因素，火山本身與其噴發灰雲目前對我國均無影響，請民眾無須驚慌，但若要赴塔爾附近地區旅遊之國人請提高警戒，並隨時注意當地發布之資訊。

(中時 )