去年「二合一」大選期間，高雄市長韓國瑜被狂黑，韓的妻子李佳芬受訪時表示黑韓已經無上限，道德也無下限，建議這些黑韓者都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」；美麗島電子報董事長吳子嘉認為李佳芬的言論是對他汙名化，向台北地方法院民事庭請求損害賠償，不過，可能因「找不到李佳芬地址」而撤告。

北院民事庭16日本來排定吳子嘉提告李佳芬的庭期，不過臨時取消。吳子嘉受訪時表示，律師詢問找不到李佳芬的地址該如何處理？他則回答律師「算了吧」。

李佳芬是在去年8月間，因韓國瑜深陷打麻將、簽公文的抹黑狂潮，接受採訪時有感而發表示，「黑韓無上限，道德無下限」現在所有講話的人，手上完全沒有證據，這樣的行為跟吳子嘉有什麼兩樣？這些人就像吳子嘉，每天胡說八道，大家都信以為真。

李佳芬並說，這些人很多是資深媒體人，而媒體工作第一個信念是要善盡本身查證的責任，如果連這事都不做，隨便放風向，建議全都改名換姓，以後就叫「吳子嘉們」。

吳子嘉則認為李佳芬把他的名字變成複數，是對他的汙名化，於是向北院提出求償。

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(中時 )