2020國民黨大敗，不僅總統候選人韓國瑜慘輸260萬票，區域立委也狂掉多席，讓黨內青壯派高喊改革。韓粉不解，每場造勢人都很多，為何沒反映在實際票數上？網友直言，「可及性」三個字是關鍵；投票成本對普羅大眾而言遠比衝造勢低，縱然狂熱韓粉每場造勢都參加，卻遠不及廣大而沉默的反對力量。

韓粉在PTT論壇發文《韓國瑜是被造勢給害了嗎？》質疑韓國瑜明明每場造勢人都很多，為何投票結果卻與之相背？網友回文直言：「最關鍵的差別是造勢和投票兩者是完全不一樣的。」

發文網友指出，造勢不僅舟車勞頓，更得花費半天甚至一整天時間，出錢、出力又出時間，參與民眾自然得有空閒、有體力還得有點小錢，如此便極度限縮了族群取樣。但投票不同，投票日就是專門用來投票的，投票所也在住家附近，各項成本都不高，相對造勢而言輕鬆又簡單，形成「可及性」落差。

該網友進一步表示：「很不幸的，在數字上，政治狂熱到韓總造勢每場都參加的人，以及每場都不參加但是最後有去投票的人，在記數上都是算一票，所以造勢是完全不能拿來參考的。再加上數字灌水嚴重，也使得要把造勢人數跟最後得票數之間做相關研究的科學分析也不太可行。民調才是科學的、有效的、可信的。依據大數法則，韓總那個『蓋牌』戰術愚蠢到荒謬。」

PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

(中時電子報)