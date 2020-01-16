頭份市長羅雪珠〔左〕16日上午探視市內百歲人瑞。〔頭份市公所提供／謝明俊苗栗傳真〕

109年春節將屆，為弘揚孝道、關懷長者，頭份市公所在春節前夕發放敬老禮金，凡年滿80歲、設籍頭份1年以上長者，皆可領取1仟元春節禮金，將自1月14日起由里長、里幹事送達，或於1月17日轉入金融帳戶內。16日一早羅雪珠市長特前前往6位百歲人瑞家中探視並致送敬老金，希望祝福長輩長壽、健康。

市長羅雪珠表示，苗栗高齡化程度高，65歲以上老人占總人口約15％，而頭份是全縣第一大市，更要不遺餘力推動老人福利。今年春節敬老禮金共發放3,181位長者，不僅弘揚孝道及敬老美德，更重要的是對長者的照顧與關懷，肯定其對社會的貢獻。

頭份市百歲人瑞有民生里溫林香妹女士、盧陳蕙芳女士、仁愛里陳徐戍妹女士、林張庭妹女士、合興里陳饒三妹女士、山下里吳張帶妹女士、廣興里高木春先生、新華里江金彩先生、東庄里楊彭日妹女士、頭份里黃城蘭先生、賴倪華妹女士等11人，羅雪珠16日上午親自前往其中6位百歲人瑞家中，致贈紅包及春節禮盒，表達對高齡長輩的關懷及敬意，也在新春前夕祝福長輩健康、長壽，喜氣洋洋迎來新年。

(中時 )