捷運通勤族必看！台北市政府與新北市政府16日上午共同宣布，將於2月1日起正式實施台北捷運常客優惠措施，未來將依照旅客搭乘次數，每月分級回饋。悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡4家票證公司也加入優惠，且為慶祝常客優惠上路，北捷也將陸續加碼推出好康優惠。

2月1日起推出的北捷常客優惠措施，依照旅客搭乘次數每月分級回饋，「搭越多、現金回饋越多」，每張票卡依照上月累積「搭乘次數」，依優惠比例回饋現金，最高回饋30%，相當於全票7折，比原本8折更優惠（1280公共運輸定期票、敬老卡、愛心卡、兒童卡等法定優惠票種、以及轉乘優惠，優惠方式及優惠金額都維持不變）。此外，悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4種電子票證均可適用。

2月1日起將正式實施台北捷運常客優惠措施。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

◎1月份起累積搭乘次數 2月1日現金回饋旅客

北捷從1月份起，提前加碼累積旅客每1張電子票卡的使用次數及搭乘金額（以全票計算），並在2月1日結算後，按照新優惠方案的搭乘次數決定現金回饋比例，並用系統自動加值方式回饋現金。切忌須養成使用同一張票卡的習慣，才能集中累積搭乘次數並獲得最多回饋金，另外建議多使用記名卡，以免票卡遺失或毀損而影響自身權益。

◎4家票證公司通通加入優惠

現行捷運系統內悠遊卡、一卡通、愛金卡及有錢卡等4大票證公司，陸續推出好康優惠。悠遊卡綁定LINE個人化服務，搭捷運滿250元享全家購物金25元；一卡通搭捷運上網登錄，回饋2%至LINE PAY電支帳戶；愛金卡單卡單月搭乘超過35次，送星巴克好友分享券；有錢卡銀行聯名卡搭捷運回饋5%金額最高100元，有錢卡則加贈點數。活動內容以各家票證公司公告為準，或撥打各公司客服專線洽詢。

2月1日起將正式實施台北捷運常客優惠措施。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

◎1280定期票不受影響 常客優惠短程旅客受益

常客優惠正式上路，原有1280公共運輸定期票並不會受到影響，現有的搭乘優惠亦不會有所改變；1280定期票，針對的是長途搭乘的旅客，常客優惠則是針對短程、搭乘次數多的旅客，旅客可依據自身搭乘的里程及次數，決定適合自己的優惠措施。

◎每卡每月累積搭乘次數 決定現金回饋比例

常客優惠方案，從長久以來的共同平等，調整為「分級回饋制」，搭乘次數累積在同一張電子票證卡片裡，決定現金回饋比例。

11~20次/月，現金回饋10%，相當於全票票價9折

21~30次/月，現金回饋15%，相當於全票票價85折

31~40次/月，現金回饋20%，相當於全票票價8折

41~50次/月，現金回饋25%，相當於全票票價75折

51次/月以上，現金回饋30%，相當於全票票價7折

完成「進站刷卡、出站扣款」為1次，捷運票證閘門會在旅客出站刷卡時，除了進行扣款（以全票票價計），也會記錄當月（每月1日0時至該月最後1日24時）這張票卡的搭乘次數及金額（以出站扣款的時間為準）。旅客在下個月起的6個月內，再次使用同一張卡刷卡搭乘時，卡片內就會自動把回饋金〔前月搭乘金額（以全票計）×現金回饋比例〕，加值到這張卡片的電子錢包，回饋金除了可以用來搭捷運、公車，也可以用來消費購物。

2月1日起將正式實施台北捷運常客優惠措施。（圖／翻攝自台北捷運臉書）

◎各月回饋金 當月1日起算6個月內用同張票卡搭捷運即可自動領取

各月回饋金自當月1日起算6個月內，於第1次通過閘門時，以現金回饋方式，直接加值到票卡的電子錢包（等同現金使用），逾期尚未加值存入電子錢包之回饋金將歸零。

◎單一票卡計算搭乘次數 鼓勵旅客使用記名電子票證

北捷強力建議及提醒旅客，常客優惠方案是以個別票卡累積搭乘次數，無法多卡合併計算，所以旅客在同一個月內應使用同一張票卡搭乘，才能集中累積次數，爭取最高的優惠折扣。同時，為避免票卡遺失或損毀而讓次數累積中斷，影響權益，建議大家可在使用前先完成記名程序，因為未來記名票卡遺失，可以申請自遺失日起，將原先累積的搭乘次數及金額轉移至指定新卡合併計算。

◎轉乘優惠 法定優惠票種不受影響

北捷也表示，新的票價優惠方案，原有公車轉乘優惠不受影響。定期票、敬老卡及愛心卡（4折）、兒童卡（台北市6折、新北市4折）等法定優惠票種，優惠方式及金額不變，例如：全票票價20元、現行愛心卡為8元、兒童卡台北市12元、新北市8元，未來仍維持同樣金額。

(中時電子報)