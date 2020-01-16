農曆年節將屆，農糧署中區分署為照顧轄內弱勢族群，透過南投縣政府瞭解縣食物銀行服務願景與資源需求，配合免費供應社會救助白米，由分署副分署長姚士源率員拜訪南投縣食物銀行濁水溪線服務站及南投市三興里社區照顧關懷據點，實地關懷所需，助弱勢民眾過好年。

農糧署中區分署表示，為協助轄內縣市政府辦理社會救助所需糧食，依「國內糧食救助作業要點」規定，無償提供公糧白米，以救助低收入戶、經濟弱勢家庭等為對象，並將地方政府推動「食物銀行體系」所需救助食米，納入供應對象。

南投縣食物銀行濁水溪線服務站，服務範圍包含南投、竹山、集集、名間、鹿谷、水里及信義鄉共7個鄉鎮，對轄內弱勢家戶提供即時援助服務，並由縣府向該分署申請每月至南投市農會提領公糧白米750公斤，運至服務站點與各界捐贈之麵條、奶粉、麥片等其他救濟物資集中配發，每月約有150戶弱勢家庭受惠。

中區分署進一步說明，108年度提供中部地區轄內食物銀行之救助食米，合計220.5公噸，粗估有2萬5千戶家庭受惠，未來亦將秉持社會救助精神，持續供應。

(中時 )