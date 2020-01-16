日產前執行長高恩（Carlos Ghosn）的棄保潛逃，持續在日產-雷諾汽車聯盟之間發酵，促使日產高層正在擬定應變計畫，為日後可能與雷諾分家做準備。雖然雷諾董事長盛納德（Jean-Philippe Senard）否認此種說法，但兩家公司間嫌隙，已難彌平。目前市場盛傳，日產一旦與雷諾分手，最可能合作的對象將是本田(Honda)。

LightStream Research分析師加藤緒男（Mio Kato）表示，考慮到來自豐田的威脅，這樣的合作對於日產和本田來說都很具有吸引力，此前豐田已經將馬自達、鈴木和速霸陸等許多規模較小的日本汽車製造商，拉入了自己的陣營。

加藤緒男表示：「本田從來都不是一家熱中併購策略的公司，因此原本本田和日產的合併應該是難以想像的。但是隨著豐田競爭力的不斷提高，我們認為如果日產想獲得一個可以替代雷諾的聯盟夥伴，本田有可能會認同這個想法。」

加藤緒男表示，考慮到未來幾年可能出現的投資負擔，汽車製造商將傾向於尋找合作夥伴。他表示日本的汽車行業有可能最終形成兩個大型集團。由於本田的汽車產能大於雷諾，用本田替代雷諾作為聯盟夥伴，可以讓日產將聯盟產量從每年不到1100萬輛提升到大約1200萬輛。

(中時電子報)