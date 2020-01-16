美國與大陸日前簽署第一階段經貿協議，大陸方面承諾2年內採購2千億美元的商品，包含開放含有萊克多巴胺（瘦肉精）的牛肉與豬肉，對比前幾天美國在台協會主席莫健向蔡政府喊話處理美豬問題，專家擔憂台灣將會是美國下一個談判對象。

這次陸美簽署的協議中，陸方允諾增加進口美國牛肉的種類，取消美國牛屠體的年齡限制，消除不必要的生產追溯要求，並規定設立在美國合法使用的3種人工賀爾蒙最大殘留量。另外，大陸也妥協讓萊克多巴胺用於牛和豬，並同意進口豬肉加工產品如火腿和某些類型的內臟。

有前朝官員分析，美國這次與陸方的談判內容，未來有極高的可能會套用在台灣身上，過去台灣還能拿大陸當擋箭牌向瘦肉精說不，但隨著蔡英文連任總統，大陸也對美豬妥協，台灣接下來恐怕難逃吞下瘦肉精豬肉的命運。

知情人士指出，光是去年底台灣進口豬肉量較同期就增加3千噸，已嚴重影響到今年初的豬價，未來若開放含有瘦肉精的美國豬肉，會讓國產豬肉的價格更沒競爭力，而且當美國瘦肉精豬肉開放進口的同時，紐西蘭、澳洲的豬肉也勢必將開放，對台灣的豬肉產業鏈將造成一大衝擊。

今年5月世界動物衛生組織（OIE）可望將我國從口蹄疫名單中拔除，據傳新加坡已積極與我國農政單位洽談進口事宜，但有學者擔憂，若含有瘦肉精的美國豬肉進軍台灣，恐怕也會對我外銷豬肉市場造成威脅，台灣豬肉可能將無法出口至未開放瘦肉精的國家。

因此有專家建議，即便美國豬肉勢不可擋，台灣也應站穩談判立場，開放美國豬肉應緩步進行，尤其台灣食用內臟比率較世界各國高，在訂定瘦肉精殘留量時應試著向美方爭取低於聯合國國際食品法典委員會（Codex）的標準，國內也應訂定配套措施，例如清楚標示產地、有無瘦肉精，才能在確保國產豬肉產銷的同時，同時也保障台灣人吃的安全。

(中時 )