紙風車劇團於26日至28日每日下午3點於台南蕭壠文化園區演出，並加碼送電動腳踏車。（劉秀芬攝）

台南蕭壠文化園區迎新春，農曆初二至初五不僅有熱鬧市集，街頭藝人表演，更力邀紙風車劇團演出「武松打虎」、「雞城故事」與「三國奇遇」等3場兒童戲劇，演出後現場再抽5台電動機車及多項獎品送給看表演遊客，讓大家歡喜過新年。

台南市文化局表示，蕭壠文化園區1月26日初二至29日初五期間，舉辦熱鬧迎春市集，有新春電影、藝文展覽、街頭藝人表演，及20多個美食、文創攤位，今年文化局特別邀請紙風車劇團於26日至28日每日下午3點帶來一場精彩演出。

紙風車文教基金會執行長李永豐表示，在台南市長黃偉哲多次邀請下，劇團成立以來首次於農曆春節期間演出，川晟生技千之酵素公司、企業家文化園區黃子成等人主動贊助，劇團每場演出後立即抽出5輛捷安特電動自行車，3天共要送出15輛，還有許多神祕好禮，讓大家在過年期間沾沾喜氣討個好彩頭。

園區也精心規畫小朋友玩樂的空間，從大門到後方停車場沿途裝設大型充氣玩偶，包含海豹、雷克斯龍、小丑魚、圓頂龍等超可愛玩偶，歡迎一家大小拍照打卡。

(中時 )