總統蔡英文今（16）日至桃園視導陸軍機步269旅，感謝國軍在春節期間堅守崗位，戮力戰訓本務，讓國人安心過年，她表示，身為中華民國三軍統帥，一定要做國軍最大的後盾，照顧所有國軍官兵，提升軍人尊嚴，就是最重要的責任。
駐紮桃園高山頂營區的陸軍機步269旅，是防衛首都的門戶部隊，蔡英文特在春節前視導並頒發加菜金，蔡英文在聽完簡報後致詞表示，269旅的防衛區域所肩負的責任非常重大，從在漢光演習的各項操演中，都能順利完成任務，獲得良好成績，對269旅的能力深具信心。
蔡英文表示，自上任以來，不僅極力推動國防自主，加強國軍整體戰力，強化國軍汰換新式個裝，提升單兵作戰力量，就是要讓國人同胞對國軍的戰力有信心。也希望讓所有的國人都知道，每一位國軍從穿上制服那一刻起，就把自己奉獻給了國家，不分晝夜守護著家園，所有的國人，都應該是國軍最強的後盾。
蔡英文再提不幸殉職的總長沈一鳴，他表示，對於總長沈一鳴及7位將士殉職，非常不捨，會永遠懷念他們、感謝他們。這段時間裡，台北賓館裡超過一萬兩千位民眾獻花，以及在移靈沿途上拿著國旗致敬的民眾，也可以知道「軍愛民，民敬軍」，已經不再只是口號。
蔡英文並保證，下一個四年，會帶著大家做更多值得社會肯定的事。「說到一定做到」。而下個星期就是農曆春節，蔡英文強調，國安是沒有假期的，所以我要請留守的同仁務必堅守崗位，守護國家安全，並且在勤務之餘，也別忘了打電話問候家人。最後，她特別代表國人感謝269旅全體官兵的辛勞，祝福大家新年快樂，身體健康。
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(中時電子報)
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