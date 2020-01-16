前立委邱毅公開發文指出，「大陸將領講得強硬，沒有實際行動」，在2020大選中代表新黨進軍立院，最後無法順利取得席次；他在選後隨即自稱「累了」「要安靜養老終老」，卻又在微博發文掀起話題，顯然在兩岸關係上還是要繼續爭取曝光、搶奪焦點。

回顧邱毅從政，總是「語不驚人死不休」佔據媒體版面，1994年加入新黨、2000年加入剛成立的親民黨，2008年又以國民黨全國不分區立委第5順位當選，不過後續參選皆失利。邱毅從期間揭發前總統陳水扁女婿趙建銘涉及台開股票內線交易弊案、國發資金未經核准就投入的宇昌公司等案件，不過，也有在太陽花學運期間，邱毅在大陸官方電視台的節目中，指學運人士手持的太陽花是「香蕉」，也成為各大媒體焦點，被網友長期揶揄。

邱毅近幾年來遊走兩岸，微博帳號「邱毅台灣」擁有326萬粉絲關注，也因為屢次在大陸官方節目上高談闊論兩岸關係，因此在列入國民黨不分區安全名單內，反遭各界質疑，最後才轉向新黨，列名不分區名單第一位。

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(中時電子報)