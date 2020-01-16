選舉期間引發高度關注的「王立強共諜案」，在選前幾天還由國民黨副祕書長蔡正元及前立委邱毅共同舉行記者會，邱毅直接點名台灣日本關係協會會長邱義仁故意製造烏龍共諜案，蔡正元則出面發文強調此案是「騙子的戲碼」，「一個想騙錢和騙居留權的騙子，加上偏激的澳媒，導演這一齣假共諜的戲碼。」

蔡正元接受電台專訪時說，他不相信民進黨給王力強錢，相關說法是來自另一位中國商人孫天群轉述，他自己也存有質疑，因為王立強是詐欺犯是騙子，但蔡強調，在台灣遭到限制出境的向心並不是詐欺犯。

邱毅選前在新黨的記者會上指出，王立強假共諜案編劇與導演都是邱義仁，演出是澳洲記者與王立強，而這一套自編、自導、自演的假共諜劇，就是為了後來的《反滲透法》，最終目的就是法理台獨。

邱毅要求邱義仁應出面說明，去年有沒有到澳洲和王立強見面？談妥內容後讓王立強接受訪問？製造出烏龍共諜案為《反滲透法》立法鋪路；不過蔡正元事後解釋說，「邱毅他講他的，我不評論，因為他的資料管道我沒有，我只是就手上資料做判斷。」

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(中時電子報)