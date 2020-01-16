前立委邱毅在318學運期間，指太陽花是「香蕉」，成為網路笑柄，他在這次大選後曾說「台灣政治已經不能碰了，累了，還是安靜養老終老吧！」，昨（15）日又在大陸微博帳號發文，公開指出「大陸將領講得強硬，沒有實際行動」是助長台獨氣焰；此言一出，引起兩岸網友一片撻伐之聲，指稱其言論「是刺激解放軍攻台嗎？」「根本是在破壞兩岸感情，挑釁意圖濃厚。」

回顧這次邱毅重出政壇，先是在大陸官方媒體《央視》節目中大談台灣軍事部署，並介紹由中科院研發的紅隼火箭彈數量與詳細位置，更嗆這些軍事部署就是因為總統蔡英文害怕遭到中國的「斬首行動」；邱毅的「詳盡介紹」引發台灣網友不滿，砲轟他根本就是賣台。

已故作家李敖之子李戡更分析，在對岸被捧成民族英雄的邱毅，是因為大陸民眾及網友只能接收官方主導的有限信息，透過這樣的氛圍，邱毅化身成為「民族英雄」，以為他在台灣很有影響力。

當初國民黨將邱毅踢除不分區立委名單時，作家馮光遠就在臉書發文指出，邱毅不但鼓吹統一，還激烈提到「武力統一」、「斬首台獨」、「台獨首惡不認為自己是中國人」，痛批邱根本就是「XX不如的東西」。

選前民進黨立委林靜儀接受《德國之聲》訪問時表達「支持統一就是叛國罪」，邱毅也隨即發文：「我就支持統一，來抓我啊！來查水表啊！更有種點來殺我啊！」，還嗆聲「看扁台獨騙子」，「不敢明目張膽搞台獨，邊喊台獨、邊賺人民幣，就是形容無恥無下限的這些人。」邱毅在各項兩岸關係話題中必插一腳，明顯要在相關議題中穩拿話語權。

(中時電子報)