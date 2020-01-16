經衛福部核定，2019年消費者物價指數（CPI）較2015年成長3.97%，而國民年金每4年根據物價指數作調整，自2020年1月起，各項給付將調升3.97%，包括低收入戶生活補助、國民年金等各項津貼和給付，調整金額約78元到489元不等，合計163.9萬人受惠。

根據國民年金法第54條之1規定，每4年配合物價指數調整者共有6項，其中老年年金給付加計金額、老年基本保證年金、遺屬年金給付及原住民給付，由3,628元調整為3,772 元，每月增加144元，一年增加1,728元，受惠人數依序為94.5萬人、53.3萬人、4.2萬人、9.4萬人。

低收入戶等3項生活補助，依據地區、補助項目及款別不同，由現行每人每月2,073元至1萬6,580元，調整為每人每月2,155元至1萬7,005元；身心障礙者生活補助費，由現行每人每月3,628元、4,872元、8,499元，調整為3,772元、5,065元、8,836元，總計2.5萬人受惠。

另外，老農津貼也是每4年依CPI調整，1月起也從7,256元調高至7,550元，每月增加294元，一年多領3,528元，約有59萬名老農受惠。勞保局表示，上述調整內容，無論是目前正請領或是新申請者都適用，預估此次受惠總數為163.9萬人。

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(中時電子報)