農曆春節即將到來，全台各縣市都有舉辦大大小小的燈會，但2020年高雄愛河燈會內的蓮花觀世音菩薩及小和尚裝置藝術，讓網友直呼根本是來到了法會。高市觀光局長邱俊龍表示，這次燈會是以慈悲概念設計，用更開放的心態來欣賞，會覺得很美。

（圖／翻攝2020高雄燈會藝術節官網）

2019年愛河「金銀河燈會」整體布置讓許多民眾以為來到了「告別式」會場，而今年正在籌備中的2020年愛河燈會，已經放到現場的觀音蓮花燈及小和尚裝置藝術，以及步道兩側的花樹，讓網友直呼根本是法會。有網友就將現場照片分享到臉書粉絲專業「高雄生活美食」，網友紛紛在貼文下留言「這到底在幹嘛？」、「原來是燈會，還以為是法會呢！」、「莊嚴的觀世音菩薩臉竟然扁掉，被弄成什麼樣了一點都不尊重。」

（圖／翻攝2020高雄燈會藝術節官網）

對此，高市觀光局表示，這處為宗教燈區，市府一向尊重民間單位提供燈飾，而佛光山今年以「行道天下、福滿人間」為主題，燈區內設有四大菩薩及拈花微笑燈座，鼓勵大家擁有「慈悲喜捨」之心，也希望大眾能做好事、說好話、存好心。

（圖／翻攝2020高雄燈會藝術節官網）

觀光局長邱俊龍也表示，部分網友認為像法會可能是角度問題，他個人是非常喜歡此次布置，因為整個是以慈悲概念來設計的，若大家以更開放的心態看他，都是很美。

(中時電子報)