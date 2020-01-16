林宥嘉日前突襲婚宴現場，演唱著求婚神曲〈少女〉，還送上祝福這對新人永結同心的幸福賀禮，令不知情的新娘又驚又喜，現場賓客也為之瘋狂。林宥嘉說：「以前只有為很親密、很親密的朋友在婚禮上獻唱過，這次是第一次以婚禮歌手的身分現身婚宴。」坦言等待的過程非常緊張，很怕不小心就走漏消息。

在創作〈少女〉這首歌時，林宥嘉就覺得如果有一天真的到別人的結婚會場，帶給別人驚喜的話，會是很棒很棒的祝福。在等待的過程中，林宥嘉也在祝福卡片上寫下了〈少女〉的歌詞，「此情不渝，永結同心，再也不是空洞的成語。」婚宴進行到一半，大螢幕上先出現了林宥嘉的「祝賀影片」，被蒙在鼓裡的新娘此時已經瞪大眼睛感到相當訝異，沒想到影片最後，林宥嘉說了聲：「老師，請下音樂！」隨即現身演唱，讓新娘臉上充滿了喜悅與感動，全場賓客更是歡聲雷動，瘋狂湧到台前，用手機紀錄下這幸福爆表的時刻。

林宥嘉（左）聯手新郎突襲現身婚禮，為新娘製造驚喜。（圖／點睛品提供）

成功製造驚喜的林宥嘉透露婚禮當天，為求慎重，先是偷偷前往現場反覆彩排走位，在新人及親友們前來彩排進場程序的前一刻，才趕緊從員工通道離開，過程相當驚險。林宥嘉先前曾經幫人助攻求婚、這次則是首度突襲婚禮，之後還想用不一樣的計畫再製造更多的驚喜、帶更多的幸福給不同的人。

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(中時電子報)