社會住宅包租代管「公會版」今天起正式啟動。內政部次長暨國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群表示，全國包租代管媒合數量，已經到達6千戶，預期在公會版正式啟動之後，全國的包租代管媒合速度，可望達到每個月1千戶。

社會住宅包租代管採雙軌模式上路，「縣市版」推動區域由六都擴及12個地方政府，提供1.5萬戶；「公會版」透過六都的地方租賃公會及業者，推動5000戶，其中雙北市各1100戶，桃園市和台中市各800戶，台南市和高雄市各600戶，由於租賃公會更為熟悉市場，預期將可加速整體社會住宅包租代管的媒合速度。

花敬群表示，縣市版的社會住宅包租代管一開始只有在六都推行，第二階段擴大至12個縣市，共同辦理15000戶，農曆年過後預計再加入3個縣市，屆時就是15個縣市同步推動；至於六都透過租賃公會推行的規模，則有5000戶。

花敬群表示，公會版和縣市版最大的差別，就是案件審查的機制，公會版由六都的租賃公會來審查，縣市版則由地方政府來審查。由於租賃公會比縣市政府更了解市場，也更了解租戶的需求，預期兩種版本將形成良性競爭，今年的2萬戶包租代管，很有可能提前達標。

(中時 )