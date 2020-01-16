陳姓男子兩年前摔傷頸椎，緊急送醫後經MRI核磁共振影像檢查報告顯示，其頸椎第3至7節神經嚴重壓迫，差點全身癱瘓。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

陳男意外摔傷頸椎，成為脊髓損傷患者，當時隨即進行椎弓切除減壓、椎間盤切除及鋼釘鋼板固定手術，手術後初期，全身上下只有一根右腳大拇指可以微微動幾下。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

花甲翁摔傷頸椎，復健2年竟奇蹟似恢復行走；彰化縣63歲陳男2年前騎腳踏車不慎「雷殘」摔進田裡，意外瞬間頸椎受創，彰化醫院神經外科攜手復健科助他積極復健2年，手腳逐漸恢復功能，且已可慢慢自行走路，進步神速。

陳男摔傷後頸部瞬間重壓，整個人當下失去知覺，全身上下都不能動，送醫手術後依然無法動彈，因此被迫從工廠辦理失能退休，在妻兒一路相伴下努力復健，1年後手腳終於漸漸能動，如今慢慢地還能自己走，洗澡、穿衣雖仍有困難，吃飯也只能用湯匙、無法拿筷子。

目前他持續每週3天在彰化醫院復健科，踩腳踏車、爬樓梯等復健器具，並有物理治療師進行1對1的牽引運動、手部動作，以放鬆肌肉，針對手部細微動作另有夾彈珠等訓練，他都做得很有規律感；陳男說，2年前連動一根手指都有困難，很感謝醫師、復健師和家人的鼓勵陪伴。

如今陳男已能靠自己慢慢行走，目前仍持續每周三天到彰化醫院。（彰化醫院提供／謝瓊雲彰化傳真）

神經外科醫師張昕煥表示，陳男經急診核磁共振顯示，頸椎第3至7節神經嚴重壓迫，隨即進行椎弓切除減壓、椎間盤切除及鋼釘鋼板固定手術；頸椎脊髓神經損傷屬嚴重脊髓損傷病患，終身癱瘓臥床機率很高；陳男妻兒先後辭去工作全心幫忙復健，給予陳男支持力量，一家人一起撐過水腫、感染等併發症，在復健長路上穩定恢復。

張昕煥說，大部分醫療單位未資源整合，許多病人經外科手術後回家休養，要如何復健只能靠自己，彰醫的神經外科與復健科進行資源整合，根據個案需求，由醫師和各領域的治療師討論，尋求對個案最好的復健菜單，持續追蹤治療；這也是陳男恢復效果驚人的主因。

復健科主任廖宜新指出，復健科與神經外科合作，在個案動完手術在神經外科病房時，就接獲通知開始進入病房復健，有的個案甚至還在加護病房時就已經展開復健治療。物理治療師陳綺昀說，復健需要耐心，亦需針對個人量身打造相關訓練課程，許多病人術後透過這種模式都能取得良好的復健效果。

(中時 )