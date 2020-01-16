近年來懶人商機蔚為盛行，2019年光台灣就擁有高達300億元美食外送市場規模，且經濟部統計處公布台灣電子購物去年每月均呈成長趨勢，漲幅自2~16%不等；自智慧家電、外送商機、到府服務、網購等新興產業急遽成長可見「懶」、「宅」商業模式的高度需求。而懶人經濟也在春節時機大肆發威，約有7成民眾過年、放假期間選擇待在家中耍廢、追劇、網購，更有8成民眾會受到APP促銷優惠影響而下單購物，高達千億的消費動能，讓春節懶宅商機成為兵家必爭之地。

台灣樂天市場同步調查發現，「懶宅商機」於春節期間攀上消費高峰，樂天市場站上「智慧家電」、「到府清潔」、「懶人小物」等關鍵字搜尋量自去年12月起，較去年同期激增3成，消費年齡又以25歲至35歲為主；進一步從下單量分析，「智慧家電」銷售量飆升45%，「到府清潔」相關服務成長40%，創下新高，懶人小物不落人後，成長30%。

看準懶人商機，樂天市場精選春節懶人必備工具，同時，只要在1月31日前，累積消費滿3,000即可享點數10%回饋，跨店消費最高再賺15%，讓消費者過年即使發懶，也能懶得智慧懶得聰明、懶得省荷包、懶出新高度。

樂天市場精選春節「懶宅」必備小物

iRobot wifi 掃地機器人：知名掃地機器人品牌，能自動規畫家裡清掃路線、自動回充與斷點續掃功能，還能使用手機APP遠端控制，即使春節出遊，也能自行打掃，再懶都能享受清潔舒適的居家環境。

擦玻璃機器人：MIT全自動創新科技，雷射感應系統能精準檢測窗戶邊緣，且適用於不同的表面材質，搭載智慧遠端遙控功能，自動清洗得乾乾淨淨。

直立式洗衣機清潔保養Pickup服務：Pickup電子票券服務，購買票券後，可預約專業清潔技師到府清潔，將一年份藏汙納垢的洗衣機一次清洗；施工後，亦協助環境恢復，讓衣物真正清潔、家中也不留掃除痕跡。

分離式冷氣機清潔Pickup服務：拆裝冷氣、徹底清洗是一件耗時耗力的大功程，以Pickup服務預約專業技師到府清潔冷氣、進行殺菌，讓空氣清新好品質。

頸掛式懶人手機支架：過年一定要懶到最高點！懶得動手的的最高境界，就是擁有頸掛式懶人手機支架，高級防滑防震材質，可伸縮夾孔能匹配不同大小手機，舒適輕鬆，減輕頸部壓迫感，懶洋洋追劇度過假期。

柯基屁屁 三合一 抱枕毯：充滿療癒的柯基屁屁抱枕，側邊開口、可暖手、當抱枕、也可當被子，輕巧好收納，發懶追劇首選。

懶人被：可穿套長袖設計，純棉材質、體積加大，親膚、透氣又保暖，可走到哪、被子穿到哪，背後還有拉鍊、走動也不掉落，完成懶人夢想。

(工商 )