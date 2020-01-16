正值新年求職潮，台灣最大打工App「小雞上工」發佈了「2019金啾獎」，路易莎、全聯、家樂福等連鎖企業皆上榜；至於「2019年少見多怪打工機會」有許多一般人想不到的打工機會，像是「拆蛋殼工讀生」，求職者本來以為是拆雞蛋殼，結果原來是轉扭蛋殼！

小雞上工指出，今年春節假期較早，因此過年相關打工搜尋量在一月初就成長了1倍，而目前站內有四成五的職缺給出超過基本時薪158元的待遇，顯見鼠年「鈔票數不完」氛圍，讓許多雇主企業準備搶發一波過年財，廣大打工族也摩拳擦掌、要為自己多賺一筆紅包壓歲錢。

熱搜打工獎 連鎖品牌全囊括：麥當勞、全家、家樂福、路易莎、全聯「2019金啾獎」是運用小雞上工的內部大數據，透過統計分析得出獲獎企業。

小雞上工營運主管游家盈指出，麥當勞、全家便利商店、家樂福等連鎖企業因知名度高，在打工族找尋工作機會的時候，也會優先考量，每個月搜尋量近千次，榮登熱搜打工獎前五名；「有問必答獎」全由餐飲或食品類企業囊括，也多少顯現此一行業在人力需求的殷切。另外「人氣職缺獎」得主名單，有桌遊店、影像公司上榜，也可發現新生代的打工族，除了時薪以外，打工內容有趣度也是選擇打工的重點之一。

游家盈補充說明，「評選過程中，最印象深刻的是有問必答獎的部分，對求職者來說，最怕遲遲等不到回應。在共同努力之下，不少業者今年的詢問與應徵數超過兩三千筆，但回應率卻高達95%，小雞上工整體回應率也超過8成，有這樣的成績相當開心，也大大幅提升媒合效率。」

拆蛋殼、洗飛機...這些打工太離奇 多元打工機會正夯2019年超過4萬間企業在小雞上工APP刊登打工職缺，提供近10萬筆打工機會，根據內部調查顯示，2019年的打工機會五花八門，在社群中也特別揭露「2019年少見多怪打工機會」，如「拆蛋殼工讀生」，求職者本來以為是拆雞蛋殼，結果原來是轉扭蛋殼！另外還有：飛機清潔工讀生、蠶寶寶飼育員、帶狗散步、賽車場揮旗手、寶可夢比賽籌備卡片收購人員…..等等，讓人嘖嘖稱奇。而這樣的新奇職缺，深受打工族的喜愛，也看出年輕族群的打工趨勢，正往多元化發展。

鼠年鈔票數不完 過年打工機會搜尋量提升至1倍 全台打工族瘋搶過年財根據小雞上工行銷專員林維銘指出，年關將近，站內近兩周活躍用戶數上升1成，過年相關搜尋量提升1倍，且2020元旦起，最低薪資158元新制上路，目前站內有四成五的職缺給出超過基本時薪158元的待遇，顯見鼠年「鈔票數不完」氛圍正在醞釀。量販店業者也為了搶攻春節採購與送禮商機，需要大量人力，其中賣場銷售人員時薪最高達300元。另外，餐廳業者面對春節檔期，也搶先招募短期工讀生，光是春節時期時薪加倍，就能比平常多收入四、五千元。

下載數超越200萬、2020年再添新功能小雞上工營運主管游家盈表示，目前小雞上工已經超過200萬下載，身為台灣打工App龍頭，在第一線觀察到台灣打工市場的發展演變，有鑑於目前尚未有專業公正的第三方機構定期發佈評鑑與打工市場趨勢報告，所以小雞上工率先站出來，選出「2019金啾獎」表揚入選獲獎的企業或雇主，這樣的評鑑或調查報告未來每年都會發佈，協助企業提升良好形象，共同成為打工族最強大後盾，為「全民拼經濟」貢獻心力。

在為自己加薪的年代，領第二份薪不再只是學生專利，服務業及職場生態也不斷被創新顛覆，不管是公司或是求職者皆面臨著各種挑戰。未來小雞上工也將多元發展，朝向「任務媒合」的方向發展，像是「學生幫幫忙」，讓使用者能自行刊登臨時排隊、送餐、借筆記、占位子、跑腿等需求。讓功能更加多元，不再只有打工而已。

(工商 )