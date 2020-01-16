犯案工具。（翻攝照片／楊漢聲台東傳真）

農曆春節將至，台東特產釋迦價格上揚，台東縣東河鄉興昌村1處釋迦園，13日遭宵小盯上被偷採超過6000公斤釋迦，損失超過50萬元，台東縣成功分局受理後即組成專案小組全力偵辦，經分析追查後在2日內於嫌犯疑似銷贓處所埋伏時，當場查獲以陳姓男子為首之竊盜集團。

東河鄉釋迦農於13日巡視果園時發現自家果園的釋迦一夜之間遭竊，整年度心血全部白費，氣憤向所轄派出所報案，希望警方能將宵小繩之以法。

成功分局長蘇偉荃旋即指示偵查隊成立專案小組，動員全分局的力量不放過任何蛛絲馬跡，尋找所有可能線索，2日內鎖定陳姓男子為首之犯罪集團並跟監埋伏，在時機成熟時兵分多路發動搜索。

警方在銷贓處所起出，300多公斤釋迦贓物及白手套剪刀等犯案公寓，另外也查獲毒品安非他命7.75公克，依竊盜罪及毒品罪移送台東地檢署偵辦，另擴大清查是否涉及其他竊盜案。

蘇偉荃表示，近期釋迦因市場需求大增導致價格水漲船高，容易成為竊盜集團下手之目標，這次查獲陳姓男子竊盜集團及發現該集團之銷贓網絡，在行竊後隨即能進行包裝運送。警方這次迅速鎖定犯嫌集團並予以偵破，成功阻止遭竊釋迦的銷贓，並守護農民辛勤照顧果園的收成。

(中時 )