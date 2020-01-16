嘉義子弟也是知名網紅的蔡阿嘎帶著太太二伯體驗及品嚐在嘉義市巷弄小道間的私密景點與美食。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

嘉義子弟也是知名網紅的蔡阿嘎帶著太太二伯體驗及品嚐在嘉義市巷弄小道間的私密景點與美食。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

蔡阿嘎以嘉義好無聊拜託不要來為題，另類宣傳嘉義市。（嘉義市政府提供／張亦惠嘉市傳真）

知名網紅蔡阿嘎身為嘉義子弟，再度與太太二伯回到嘉義市拍片，破解網友的一星評論，帶觀眾體驗嘉義市的景點及道地美食。「嘉義市不缺少美，缺少發現」嘉義市長黃敏惠表示，希望藉由蔡阿嘎的另類宣傳，吸引更多人發現嘉義市的美。

黃敏惠日前在臉書po出蔡阿嘎夫妻倆的背影照作為影片預告，當時就引起不少網友迴響，15日晚上6點影片在蔡阿嘎紛絲專頁上架後，更在短時間內破24萬觀看人次，網友更在影片下熱烈討論。

嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，自108年9月開始的秋冬遊專案已向交通部觀光局申請第6波補助，累計經費達1億2000萬元，預估109年1月底可望申請第七波補助。

張婉芬說，近幾年因智慧型手機及網路的普及，民眾隨時可透過網路搜尋各式各樣的在地特色小吃及旅遊景點，嘉義市努力成為網路熱搜焦點，希望借重嘉義子弟蔡阿嘎的另類宣傳，再衝高一波嘉義市觀光旅遊的熱潮。

黃敏惠說，上周在勇媽臉書稍稍露出一下蔡阿嘎夫妻倆的背影照，就引來粉絲們的熱烈回應與關注，顯見嘉義人是相當熱情的。蔡阿嘎也表示，嘉義市是一個值得慢活體驗、充滿人情味的城市，希望能介紹更多民眾認識嘉義市的美好。

蔡阿嘎全身散發喜感，影片內容也很對粉絲的胃，其經營的臉書粉絲頁已超過180萬人訂閱，YouTube頻道更是超越200萬人，被網友戲稱是網紅界的長青樹，這次以「嘉義好無聊拜託不要來」為題，破解網路上對嘉義市景點的一星評論，反向另類宣傳，相當有趣。

(中時 )