知名網紅蔡阿嘎身為嘉義子弟，再度與太太二伯回到嘉義市拍片，破解網友的一星評論，帶觀眾體驗嘉義市的景點及道地美食。「嘉義市不缺少美，缺少發現」嘉義市長黃敏惠表示，希望藉由蔡阿嘎的另類宣傳，吸引更多人發現嘉義市的美。
黃敏惠日前在臉書po出蔡阿嘎夫妻倆的背影照作為影片預告，當時就引起不少網友迴響，15日晚上6點影片在蔡阿嘎紛絲專頁上架後，更在短時間內破24萬觀看人次，網友更在影片下熱烈討論。
嘉義市觀光新聞處長張婉芬表示，自108年9月開始的秋冬遊專案已向交通部觀光局申請第6波補助，累計經費達1億2000萬元，預估109年1月底可望申請第七波補助。
張婉芬說，近幾年因智慧型手機及網路的普及，民眾隨時可透過網路搜尋各式各樣的在地特色小吃及旅遊景點，嘉義市努力成為網路熱搜焦點，希望借重嘉義子弟蔡阿嘎的另類宣傳，再衝高一波嘉義市觀光旅遊的熱潮。
黃敏惠說，上周在勇媽臉書稍稍露出一下蔡阿嘎夫妻倆的背影照，就引來粉絲們的熱烈回應與關注，顯見嘉義人是相當熱情的。蔡阿嘎也表示，嘉義市是一個值得慢活體驗、充滿人情味的城市，希望能介紹更多民眾認識嘉義市的美好。
蔡阿嘎全身散發喜感，影片內容也很對粉絲的胃，其經營的臉書粉絲頁已超過180萬人訂閱，YouTube頻道更是超越200萬人，被網友戲稱是網紅界的長青樹，這次以「嘉義好無聊拜託不要來」為題，破解網路上對嘉義市景點的一星評論，反向另類宣傳，相當有趣。
(中時 )
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