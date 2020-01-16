以「有感建築，專寵自住」精神延續在每個推案的鉅陞建設，成立2年來造成台灣房市的震撼，接地氣的銷售訴求，讓上千個家庭感受到交屋後仍繼續被建商寵愛。

鉅陞建設尾牙「紫金之夜」旺年會時，總經理褚學忠感性地表示說，1000個日子以來，目前一共開發10個案，總開發金額高達250億元，2020才開始一個月，待售中的台中預售案蜂擁預約破140%，總銷17億，回應消費者的支持，未來鉅陞建設也將不忘初衷蓋好房子提供有感建築。

鉅陞建設褚學忠總經理:2年推案量破250億。

今年度鉅陞建設的「紫金之夜」旺年會邀請到台灣歌壇的能量歌姬李佳薇，進行晚會壓軸表演，李佳薇長達40分鐘的演唱，演出「像天堂的懸崖」、「煎熬」、「大火」等多首成名曲，其中總經理褚學忠更指定一首「勇敢」，順道向員工精神喊話，希望2020的團隊，要手牽手勇敢向前走，歌聲很有震撼力，感動現場的每個人。

今年度鉅陞建設的「紫金之夜」旺年會邀請到台灣歌壇的能量歌姬李佳薇。

鉅陞建設「有感建築」專寵自住概念，市場反應良好

鉅陞建設首創「預售屋全裝修」的概念，且強調All in one 一條龍的服務，讓精品客變服務等，造成建築界的風潮，而這種「有感建築，專寵自住」的理念，改造了整個房市生態，讓想買房的自住客馬上想到鉅陞建設；鉅陞建設成立以來，成軍2年多的時間內，有上千戶家庭成家，推出「有感建築」以專寵自住概念服務消費者，貼心之舉深深擄獲消費者的心。

鉅陞建設從2018年開始大放異彩，首次在新北江翠北側重劃區推出「河藍灣」第一期，以半年旋風式銷售速度打響名號，接著「河藍灣」第二期也火速完銷，接著桃園青埔「英倫花園」、「日和花園」、「永麗花園」相繼熱賣，創下區域不到半年，就完銷的佳績!目前台中北屯銷售中的「敦富花園」，也繳出漂亮成績單，開案首月已預約破140%，有感建築狂潮席捲台中。

探究鉅陞建設刮起的完銷旋風，就是打入消費者的心、提供優質的服務，包括台灣網紅歌手黃小玫為鉅陞建設唱作「真不愧是你」，MV詮釋疲憊上班族都希望一回到家就能好好放鬆，成功在網路造成轟動，吸睛的高點閱率將有感建築理念植入歌曲創作。

「真不愧是你」MV帶出許多消費者內心渴望的住宅品質，像是貼心將收納、陽台工作空間做延伸，並考慮到台灣海島型氣候，悶熱櫃體像鞋櫃與衣櫃容易潮濕發霉，在櫃體內設有防霉設計，設想周到，成功打中時下年輕消費者的心；另外，品牌虛擬網紅「有感伯」也在今年的尾牙中驚喜出現，是已購客眼中超高人氣的紅人。

鉅陞建設品牌網紅“有感伯”亮相。

雙北服務好口碑 前進台中持續推好案

成軍2年陸續在北台灣板橋、新莊、汐止、青埔等區域，一共推出十個建案，品牌在市場與網路平台中累積驚人聲量的鉅陞建設，延續北台灣好口碑，一路南下台中，在2019年10月在台中設立分公司，朝深耕台中市場為目標，估計將為台中房市掀起一股全新「有感狂潮」。

(中時電子報)