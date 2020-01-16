「台灣」舉重女神郭婞淳入圍國際舉重總會年度最佳女運動獎。(翻拍IWF官網)

國際舉重總會(IWF)昨天公布2019年最佳男女運動員候選人名單，女神郭婞淳連續3年獲選入列，但最有趣的就是，網友投票的國家列別中有著「Taiwan」的選項，喜愛郭婞淳的網友們快點前往支持吧！網址是：https://www.iwf.net/lifters-year-2019/，投票截止日期是2月10日喔！

郭婞淳去年橫掃國際所有大賽，先在亞錦賽以抓舉106公斤、挺舉137公斤、總和243公斤奪金，而且三項成績皆打破女子59公斤級世界紀錄，9月泰國世錦賽，郭婞淳再次勇奪2金1銀，挺舉140公斤以及總和246公斤兩項改寫世界紀錄。

郭婞淳目前在女子59公斤量級世界排名第一，只要今年能在亞錦賽完成衛冕，就能確定拿到東京奧運入場券，也是她個人運動生涯第3次挑戰奧運殿堂。

此外，這是郭婞淳第3次入選國際舉總年度最佳女運動員獎，可惜2017年與2018年都敗給了西班牙名將瓦倫婷(Lidia Valentín)，這次雖然碰到大陸、北韓、美國和哥倫比亞等好手的威脅，但郭婞淳獲獎機率是最高的。

(中時 )