台灣雞排祭品文蔚為風潮，這回連大學教授也跟進了！前花蓮縣長傅崐萁選舉政見訴求打通國道六號，也順利當選立委，但東華大學應用數學系教授吳建銘在開票日隔天開嗆，如果能在4年完成國道六號，他將請按讚前一百人吃雞排，此舉引起網友關注紛喊卡位。

吳建銘12日在臉書發文表示，中華民國在花蓮立法委員當選人今年開年2020年的政治承諾，沒有前提，當選人單獨的承諾，如果政見實現，「四年內國道六號打通」，他將請按讚的前100人吃雞排。另外，他也tag哥哥吳健興、新城鄉民代表林國賢也加碼牛排100份、山豬排100份，最後個人又額外追加100份雞排給第100-200按讚的人。

吳建銘的雞排祭品文貼上後，網友紛紛卡位狂酸傅崐萁，「卡位，但一看就不可能的事啦」、「一起來監督，不要再嘴炮騙票」、「這樣才有選連任的藉口」、「我按讚了，雞排、牛排啥的我都不要！這種政見，根本是用來騙人的！」、「天方夜譚，花蓮妄夢」、「但不可能分到雞排。因為這明明是信口開河的政見」、「中央卡傅的說法何時會出現？」

(中時電子報)