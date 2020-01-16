國民黨大選慘選，黨內響起兩岸路線及「九二共識」應重新論述的聲音。前總統馬英九上午表示，九二共識不是不能調整，但怎麼調整都必須符合中華民國憲法、民意支持，以及北京方面能夠接受做為雙方交流的共識，還有國際能夠理解等四個前提，再賦予九二共識新意涵。對於國民黨未來的路線方向，馬英九也建議主軸放在為「民主保台、親美和陸」。

國民黨青壯派的台北市議員戴錫欽、李明賢、李柏毅、張斯綱上午前往馬英九基金會拜會，向馬英九請教「九二共識」的真正內涵，以及日後有沒有調整的空間？

馬英九說，更重要的是，北京方面及民進黨要放棄對彼此的敵意，兩岸關係才有機會好轉。他曾在「馬習會」時向中共國家主席習近平說，大陸內蒙古朱日和訓練場地有一個類似我方總統府的建築物，作為演習之用，台灣人認為這種作法不是善意的表現。

馬英九表示，他主張不統、不獨、不武，還是能有效維持現狀，邦交國大致維持不變，台日之間1972年斷交後簽訂60個協議，有28個在馬總統執政時期；台美之間互動頻密，美方內閣成員破冰來訪、201億美元軍購，提供對唯一是無邦交的我國免簽證服務。

此外，2008年3月26日，當時中共領導人胡錦濤與美國總統小布希通熱線電話，兩岸將在「九二共識」的基礎上恢復對話諮商；胡告訴布希，九二共識就是兩岸雙方都承認一中原則，但彼此對「一中」定義不同。顯然美方對於兩岸恢復互動的互信基礎是理解支持的。

馬英九說，但歷經時代的變動以及民進黨的操弄，很多人對於「九二共識」已經不瞭解，甚至被戴上口號式的紅帽，「九二共識」必須要有新的意涵，特別是九二共識本身就賦予各自表述的靈活性，並不是一成不變，他期待黨內能夠凝聚共識，讓國民黨的兩岸政策符合社會期待，務實可行。

市議員們也認為以後在論述上，要多談九二共識的實質內涵。

馬英九也與戴錫欽等人談到國民黨對未來的路線方向，建議主軸放在為「民主保台、親美和陸」。他說，保台不僅是捍衛台灣的民主選舉不會改變，也包括台灣多元相互尊重的價值及生活方式；對外，與美國維繫緊密的合作是朝野共識，國民黨雖然在野，跟美國各界的互動必須加緊腳步，對美工作不是單一政黨的專利。而兩岸和平在台灣也是高度共識，對國際環境的也有積極正向的幫助。他期待國民黨儘速走出低潮，調整步伐。

(中時 )