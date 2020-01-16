彭于晏上魯豫節目，坦言想找回初戀女友。（圖／翻攝自東南衛視微博）

37歲男星彭于晏先前被瞎傳和多年好友張鈞甯修成正果，將在台北秘婚，當事人火速否認後，最近彭于晏接受專訪，被問如果能找回失去的東西最想找回什麼？彭于晏鬆口答是「初戀女友」，更指後來的感情都少了些追求的感覺，可見初戀女友在他心中地位仍不可抹滅。

彭于晏出道多年，曾和林珈安、許晴等人傳緋聞，先前傳出他將在台北秘密迎娶張鈞甯，他透過工作室火速否認，強調是無中生有，而他和蔡依林的一段情更受到熱議，2016年蔡依林和錦榮分手，不少網友便順勢狂拱兩人復合，彭于晏被問此事沉默沒多說，經紀人則代為表示：「這是網友在拱，因此不予回應。」

彭于晏最近上《魯豫有約一日行》，提到感情他承認自己單身5年，又問他想找回什麼失去的事物？他坦白應該是初戀女友，也說：「初戀都是最開心的嘛！再來就是一直在...『追求』這種感覺就沒有了，完全投入的愛情是最難忘的，要不然就是我沒有碰到」，還開玩笑說：「說不定跟你訪問完就有了」。

而對於初戀，彭于晏幾年前受訪時分享以前學生時期身材微胖，第一次暗戀是國中一年級時隔壁班的女生，但因自己沒開口不了了之，16歲時才獻出初戀和初吻，他會幫女友排隊買蛋糕，兩人還會一起去海邊看星星、吃蛋糕，約會超浪漫。

(中時電子報)