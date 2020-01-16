國民黨昨召開中常會檢討2020敗選原因，吳敦義在會中請辭黨主席，並決議由中常委林榮德(冠軍建材集團董事長)接任代理黨主席職務。對此結果，台北市議員王鴻薇認為，「原來規畫的曾銘宗被作掉，改推一位兩岸經商為重的中常委來接代主席，我失望了！」。網友紛紛留言表示，「是要把人罵走罵光嗎？」。

王鴻薇今(16日)在臉書發文說，「林榮德是誰？是協助國民黨要從大敗困境中走出的代理主席。是要秉公處理新任主席補選，中常委改選的主席」。王說，林榮德她雖認識，但並不熟悉。相信社會大眾大多也不認識。她認為，國民黨要改革。除了黨主席肩負重任，做為國民黨最高權力機關的中常會當然也要革新。

她也質疑，「原來規畫的曾銘宗被作掉，而中常委們竟然推派了一位，以兩岸經商為重的中常委來做關鍵時刻的代理主席。國民常中常會裡充斥了老面孔。很多人(中常委)你不認識他，很多人從未經過選舉洗禮，但卻可以在中常會選舉中呼風喚雨。坦言「我失望了」。

王鴻薇還說，從2014九合一大敗，2016總統大敗，主席都負敗選責任走人了，但最高權力機關的中常委老面孔還在。她認為，即將改選的中常委，他們應該還繼績「健在」吧！

許多網友也紛紛在王鴻薇臉書留言，「又出來指指點點了！先為妳去年蹭韓檢討一下，為了提高自己初選能見度，一直鼓動國民黨徵召韓國瑜」、「誰當主席不是重點，而是當黨中央執意違背民意時，有沒有人去翻桌子」、「是要把人罵走罵光嗎？暫時代理的，有必要傷人嗎？」。

也有網友呼籲「國民黨該要改革不是要鬥爭」、「沒有壯士斷腕的決心改革、翻來覆去的老人政治不叫改革！」。

台北市議員王鴻薇臉書PO文。(圖/截自 王鴻薇 臉書)

(中時電子報)