前新北市議員張晉婷6年前競選連任時，她的競選幹部被控花40多萬元席開80桌，免費招待選民吃海鮮，高院維持新北地院判決，將她判刑4年半。

檢調進行賄選查緝，張女被發現涉嫌從2014年9月至11月間，花了40多萬元在林口、新莊等餐廳，辦10場、80桌免費餐會，招待選民吃海鮮大餐，張女在餐會進行中到場拜票，影響選民投票意向。

檢方調查後，將張女的競選幹部呂文燦、林宥騰、林俊良與吳建民 起訴，而張晉婷也因檢察官認定她事先知情，並同意幹部辦理餐會，具有共同賄選的意思聯絡，向法院提起當選無效之訴，並追究她的刑責。

張女在法院審理時辯稱，投票前她的民調結果都在安全當選名單內 ，沒必要以此方式增加違法風險；假設她為了拉攏選民辦賄選餐會， 也應該要求幹部確認出席者有無該選區投票權，以免平白付餐費，但 何以出席名單有投票權的人寥寥可數？

民事部分，新北地院認定，張女對於幹部用免費餐宴招待選民的行賄行為事先知情，她並同意、容許，違反選舉罷免法的規定，判她當選無效，張女不服提起上訴，遭高院駁回定讞。

刑事部分，2017年底新北地院認為張女犯罪事證明確，依違反選罷法將她判刑4年6月，案經上訴，高院駁回。

(中時 )