交通部觀光局研議提出「觀光立國」發展願景，晶華國際酒店集團（2707）董事長潘思亮認為，人才及服務是觀光業的最重要元素，必須重新定位為旗艦產業，轉型升級強化人才培育、提升國際競爭力，才能吸引更多旅客來台消費，賺取外匯、扭轉超級逆差態勢。

潘思亮指出，旅行種類可分為3類，其中商務旅遊30年來一路下降，目前貢獻占比僅約10％，但產值卻最高。若台灣經濟邁入黃金十年，則商務旅遊需求將提升，有助於降低觀光旅遊中未見好轉、預期將持續下滑的來台陸客人次影響。

潘思亮表示，過去陸客來台人次大增、且停留時間長，帶動觀光產業蓬勃發展，如今陸客減少，由韓國、東南亞的旅客需求取而代之，使來台旅客人次仍見成長。但這些旅客在台停留時間較少，消費產值貢獻也降低，顯示台灣觀光必須提升品質，才能吸引更多人。

潘思亮認為，台灣觀光業處於轉型升級階段，產業仍有挑戰待克服。他認為，可以借鏡日本發展觀光經驗，指出日本與台灣10年前旅客人次相差不大，但日本政府將觀光產業定位為策略出口產業，帶動訪日旅客5年內急增3倍，在2018年便達成突破3000萬人次目標。

潘思亮說明，以出口是賺取外匯的定義衡量，台灣觀光產業是超級逆差狀態，比起在國內旅遊，國人更想出國遊玩。無論是哪種產業，逆差即代表國際競爭力不足，若要提升競爭力，政府應重新定位觀光為旗艦產業，透過提升競爭力吸引更多人來台旅遊消費，減少逆差。

潘思亮認為，人才跟服務是觀光產業最重要的元素，若要以觀光立國，要先解決缺人問題，重新定位觀光政策。如同政府十年前培育高科技產業，觀光產業也需要規畫菁英人才、政策計畫，若觀光業國際競爭力提升，除了來台國際旅客增加，國旅消費也會增加。

至於如何提升競爭力，潘思亮認為又回到人才培育問題，包括要具備世界觀、語文能力、產官學的人才培育計畫。若要將觀光產業做好，建議政府應從國際競爭力角度規畫，重新定位整體商業經營模式，才能讓台灣觀光業大有可為、成為主流產業。

(時報資訊)