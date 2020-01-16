大湖地區農會推出新品種草莓戀香，縣長徐耀昌聽取簡介。〔媒體事務中心提供／謝明俊苗栗傳真〕

大湖地區農會16日上午擧辦農民節活動，並發表新品種戀香草莓上市，新品種草莓果實大而美，甜度高達16度以上，縣長徐耀昌感謝農民在農會輔導下辛勤耕作，栽種的水梨、草莓品質優異，歡迎全國民眾到大湖採果、品嚐美食、泡溫泉，體驗大湖美好風情。

大湖地區農會今天在大湖酒莊廣場擧辦的慶祝農民節活動，安排米食推廣、家政、四健、休閒農業成果展示，陳列各品種草莓，並表揚大湖鄉、泰安鄉傑出農民、果樹及蔬菜產銷班、家政班等。

在今天的農民節活動上，大湖地區農會特別發表新品種戀香草莓 ，是苗栗區農業改良場孕育的第1個新品種，去年大湖地區農會取得授權，免費發放產銷班莓農培育栽種，農改場長呂秀英說明，戀香草莓的種苗氣候適應力強，果實大、形狀美、香氣特殊、糖酸比高，是目前國內糖度最高的品種，盛產期可達16度以上，植株外觀直立、通風好管理，結果採收較省工，育苗容易，極具推廣潛力，為草莓產業注入新活力。

縣長徐耀昌指出，縣府與大湖地區農會積極培養農民田間自主管理的責任，在草莓產期，每周定期協助莓農將當日採收的草莓送至苗縣蔬果農藥殘留生化檢驗站進行快速篩檢，確保消費者及農戶更安心的採果品質，歡迎全國遊客在農曆春節期間到大湖採果、品嚐美食、泡溫泉，體驗大湖好風情。

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