圖2運用科技考古方法，邀請觀眾化身「考古偵探」。.（十三行博物館提供／戴上容新北傳真）

考古遺存被形容為「無字的史書」，新北市政府文化局所屬十三行博物館現正展出「你所不知的十三行-科技考古特展」，透過科技運用及動線闖關方式，讓民眾化身為「考古偵探」，歡迎大家一探科技考古的魅力。

考古工作就是解開埋藏在地底層、沒有文字說明，出土遺存背後的生命故事。十三行博物館推出「你所不知的十三行-科技考古特展」，以開放、有趣的推理式劇情探索知識，運用科技考古方法，讓觀眾化身「考古偵探」。

十三行博物館館長陳春蘭表示，十三行推出以考古學、人類學、民族學核心發展的主題特展，此次帶大家認識近年熱門的「科技考古」，不僅是考古學的重要分支，更改變傳統考古研究方法，加速還原過去的生活真相。

陳春蘭補充，科技考古特展內容聚焦十三行遺址文物，展示2件國家指定列冊重要古物《青銅刀柄》、《青銅箭頭》，並以考古學5W1H的邏輯模式，喚起民眾對歷史的關心。

此外，近來3D列印的技術是考古學的新助力，特展展示「3D列印機」，讓觀眾近距離觀看3D列印機運用研究資料，將原本的二維圖像3D立體化，完整呈現出土現象與遺物樣貌。

(中時 )