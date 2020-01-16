台南市永康維冠大樓民事賠償案求償35億判賠7億，成為台灣史上罕見重大災難團體訴訟求償成功的案例，面對法院判賠結果，實際上假扣押5名被告與大合鑽探公司共6個對象，卻僅7000多萬，還不到判賠的1成，象徵性勝利比實質作用大。

永康維冠大樓在2016年2月6日因地震倒塌，造成115人死亡，經冗長的司法審理，終於確定大樓倒塌是廠商疏失，當時170人受災戶透過消基會進行團體訴訟，求償35億，法官從寬認定154人可獲7億多元賠償。

這項判決被稱為是台灣重大災難中，罕見團體訴訟案件成功案例，7億多元賠償金可說是受災戶的「買命錢」，實際上，當時假扣押所查扣金額僅約7000多萬元，多數是維冠建案負責人林明輝所有，其餘4人幾乎未扣到財產。

面對7億判賠，消基會主委薛西全表示，將檢討判決內容中，法官認定被告偷工減料為「過失」行為，他質疑廠商蓋大樓時偷工減料，能夠算是「不小心的」嗎？這在國民的法律感情上恐無法接受。

薛西全表示，若案件能夠認定為「故意」，賠償就可提高3倍，未來建築業者在設計時，都會有所顧慮。

事實上，這項判決最終僅是象徵性意義，法院判賠7億，實際上僅扣得7000多萬，受災戶獲得的賠償金額僅1成。其餘的損失，恐怕只能獲得一張債權憑證。

(中時 )