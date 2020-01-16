警方提醒，年節酒駕遭扣車，春節期間無法領車但保管費仍照算。（基隆市警局提供／許家寧基隆傳真）

春節將屆，年終尾牙餐敘熱絡，基隆警方加強違規取締，提醒民眾春節期間酒駕遭扣，不但無法領車，拖吊場保管費仍按日計算，罰款加移置費用至少從3萬元起跳，呼籲民眾多利用小黃代步，20日起春節10天計程車實施加成計費，每趟加收20元。

交通隊指出，基隆每年酒駕告發逾1000多件如因酒駕違規被警方扣車，依規定要等監理機關臨櫃結清罰鍰後才能領車，因春節連假期間監理機關暫停上班，無法繳納罰鍰，必須等到1月30日上班後才恢復辦理，不過車輛保管費仍按日計算。

副隊長吳誌權說，去年7月起實施酒駕新版修正案，汽車酒駕罰款從3萬元到12萬元，並當場移置保管車輛，包括拖吊費600元、每天保管費100元，春節無法領車期間，駕駛荷包將再噴1300元，最好方法就是酒後不開車或是找計程車代駕。

此外，台北市、新北市、基隆市計程車將同步實施春節加成計費，從1月20日0時起至1月29日24時止，警方表示，為了避免消費糾紛，特別提醒民眾10天假期中，計程車每趟將加收20元，加收費用已計入表內，司機不可依表另額外加價。

(中時 )