Foodpanda熊貓外送新制上路，將原先每單70元改為60元，還要「預儲」墊錢才不會讓外送員被停權，引發外送員大反彈，陸續在北、中、南等地集結陳情。北市美食外送司機工會籌備會16日到北市勞動權益中心與資方、勞動局進行勞資爭議調解會，陳泓瑞要求把「預儲」還來，直呼「欠錢不要欠過年！」

Foodpanda爭議不斷，外送員去年底至北市府控訴，Foodpanda新制規定，當外送員帳號收款達5000後，系統會停止派案，造成外送員遭停權期間無法繼續接單，導致外送員為能順利接單，還需預付款項到個人專屬帳戶才能避免停權，且一直處理不好系統、排班、吃錢、預儲等問題。

北市美食外送司機工會籌備會發起人陳泓瑞表示，此次提出5大訴求，一、拒絕預儲，拒絕付錢買工作，二、盡速解決錢包錯帳、欠款問題，三、平台需符合《台北市外送平台業者管理自治條例》，四、確立熊貓公司為完全合法承攬制並落實承攬精神，五、我方工會代表與熊貓公司需每月舉行會議溝通意見。

「欠錢不要欠過年！」陳泓瑞痛批，要求資方過年前先把預儲、錯帳的錢還給外送員，另外這次會出面陳情，減薪是爆炸點，大家都跑那麼辛苦，還被拉休、停班，5大訴求要達成共識，協調成功就不抗爭，否則不排除下一次抗爭行動。

北市政府勞動局表示，此次舉行的勞資爭議調解會，主要是針對Foodpanda平台外送員預繳代收餐費現金制度爭議，非關外送員發起的不接單活動。

勞動局指出，《台北市外送平台業者管理自治條例》是要促使業者履行應負的企業社會責任，並照顧外送夥伴勞動權益，訂有要求業者為外送夥伴投保意外險的條文，但目前條例雖經北市議會三讀通過，不過還在送行政院核定中，尚未施行；如有業者以此為由，先行調降送單費率，將保險成本轉嫁外送夥伴，有違誠信。

至於資方代表目前則沒有提出任何說法。

(中時 )