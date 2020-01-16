海大資訊工程學系副教授許為元（右）研發「深海9號」漁業資訊系統，幫助台灣從歐盟漁業黃牌名單除名。（海大提供／許家寧基隆傳真）

海洋大學研發漁業資訊系統獲國家農業科學獎出類拔萃獎和千里馬獎肯定。（海大提供／許家寧基隆傳真）

全球漁獲資源減少，台灣遠洋漁業因非法捕撈遭歐盟「黃牌」警告，恐面臨嚴重制裁，衝擊每年500億元漁產輸出，國立海洋大學研發「深海9號」資訊系統，歷經4年努力，助漁業署全天候監控1200艘遠洋漁船動態和漁獲量，成功從黃牌名單順利除名。

2015年10月台灣被歐盟列入打擊非法漁撈地區，漁業署祭出多項變革，要求漁貨申報漁掌握漁業生態與數量，但因申報手續繁瑣，船隻還需標示捕撈經緯度，引來擾民且有效紀錄的疑慮，隨著新世代海洋系統問世，助我國從黃牌除名，更榮獲農科獎肯定。

海大資訊工程學系副教授許為元團隊，開發全球最先進的漁業管理資訊系統「深海9號」，整合國內原有漁業相關的數據，包括船舶定位、電子漁獲回報日誌、漁獲管理、衛星圖資地理資訊，並與全球漁業觀測合作，參與國際打擊非法漁業作業。

許為元指出，藉由新世代海洋資訊系統，漁業監控中心可24小時、全天候獲得最即時遠洋漁船捕撈地點，透過總量統計、快速比對各項資訊與交叉查詢，以及智慧型判斷並警示違法事實、同時還具備海上危機預警功能，守護漁民財產安全。

海大表示，「深海9號」不僅是監控遠洋漁船利器，近年也應用在近海漁業科學調查與資料分析，經由分析台灣數十年漁業資料，可以了解漁業作業的習性、環境變遷以及資源分佈，提供政府制定政策依據與漁民作業方向參考。

(中時 )