全球漁獲資源減少，台灣遠洋漁業因非法捕撈遭歐盟「黃牌」警告，恐面臨嚴重制裁，衝擊每年500億元漁產輸出，國立海洋大學研發「深海9號」資訊系統，歷經4年努力，助漁業署全天候監控1200艘遠洋漁船動態和漁獲量，成功從黃牌名單順利除名。
2015年10月台灣被歐盟列入打擊非法漁撈地區，漁業署祭出多項變革，要求漁貨申報漁掌握漁業生態與數量，但因申報手續繁瑣，船隻還需標示捕撈經緯度，引來擾民且有效紀錄的疑慮，隨著新世代海洋系統問世，助我國從黃牌除名，更榮獲農科獎肯定。
海大資訊工程學系副教授許為元團隊，開發全球最先進的漁業管理資訊系統「深海9號」，整合國內原有漁業相關的數據，包括船舶定位、電子漁獲回報日誌、漁獲管理、衛星圖資地理資訊，並與全球漁業觀測合作，參與國際打擊非法漁業作業。
許為元指出，藉由新世代海洋資訊系統，漁業監控中心可24小時、全天候獲得最即時遠洋漁船捕撈地點，透過總量統計、快速比對各項資訊與交叉查詢，以及智慧型判斷並警示違法事實、同時還具備海上危機預警功能，守護漁民財產安全。
海大表示，「深海9號」不僅是監控遠洋漁船利器，近年也應用在近海漁業科學調查與資料分析，經由分析台灣數十年漁業資料，可以了解漁業作業的習性、環境變遷以及資源分佈，提供政府制定政策依據與漁民作業方向參考。
(中時 )
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